Innsenderne mener i debatten om utviklingen av Bestumkilen at Venstre mangler presisjon.

Publisert: 16.09.2021 kl 12:27

Igjen ønsker vi rydde opp i Ullern Venstres mangel på presisjon. Møtet i februar var den siste realitetsbehandlingen av områdereguleringen hvor vi i Ullern Arbeiderparti fremmet vårt forslag som dessverre ikke fikk flertall.

Les saken: «Stor lokalpolitisk enighet om Bestumkilen og folkepark for hele Oslo»

Vi mener at vårt forslag gir muligheter som Skøyen og Oslo ikke bør gå glipp av. Vi tror at en åpen, demokratisk debatt om byutvikling, i dette tilfelle om Bestumkilen, vil fremme innbyggernes interesse for saken – og dermed fremme medvirkning.

Områderegulering Skøyen har nå gått til politisk behandling. Gir bystyret grønt lys for videre utvikling av Bestumkilen, blir aktiv medvirkning ved utforming av løsningene svært viktig. Her åpner det seg igjen en rekke muligheter langt utover det som er presentert i de foreløpige skissene fra PBE så langt. (Illustrasjonen fra PBE representerer ikke det potensialet for Bestumkilen som vi i Ullern Arbeiderparti jobber for.)

Arkitektkonkurranser parallelt med grasrottiltak for innbyggermedvirkning, bl.a. med sikte på å trekke unge med, vil bidra til at de gode løsningene kommer på bordet i den videre prosessen. Dette vil vi i Ullern Arbeiderparti jobbe aktivt for.

Flere av våre synspunkter på utvikling av Bestumkilen er dekket i våre tidligere innlegg, hvor vi peker på at utvikling av Bestumkilen vil innebære nye muligheter for idrett og rekreasjon – men også mer enn dette. (Et helårs kommunalt svømmeanlegg er en selvfølge, og også eksplisitt nedfelt i PBEs plan.)

Ullern Venstre gjør nok et pussig grep ved å fremstille det som om deres løsning er det som leder til en ren Oslofjord. Målet om en ren og levende Oslofjord deler vi i Ullern bydel med alle omkringliggende bydeler. Det er en utrolig viktig oppgave hvor vi nå må sette felles trykk på implementering av tverrgående og interkommunale tiltak for å rense og puste nytt liv til den fantastiske Oslofjorden. Her inviterer vi Ullern Venstre til felles sak – felles innsats.

Henning Klouman og Gard Titlestad

Ullern Arbeiderparti