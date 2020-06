Utvider åpningstid for serveringssteder

Byrådet har fredag besluttet å gjeninnføre normale åpningstider for serveringssteder i Oslo. Endringen gjelder fra og med mandag 22. juni. Samtidig opprettholdes det høyeste beredskapsnivået med sentral kriseledelse gjennom sommeren.

Publisert: 19.06.2020 kl 12:05

OSLO: – Selv om vi opprettholder et høyt beredskapsnivå, og vi innstendig ber befolkningen følge råd og regler for smittevern, mener vi situasjonen tilsier at vi skal fortsette en gradvis og kontrollert gjenåpning av Oslo. Gjenåpningen har så langt ikke gitt nye og store smitteutbrudd, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Det skriver Oslo kommune i en pressemelding fredag.



Etter at skjenkestopp ble opphevet 6. mai har skjenketid vært begrenset til klokken 23.30 og åpningstid til midnatt. Byrådets beslutning innebærer at serverings- og skjenkesteder i Oslo kan gå tilbake til normale skjenke- og åpningstider. Dette vil gjelde fra og med mandag 22. juni.

– Jeg vil berømme serveringsbransjen for å ha håndtert gjenåpningen av utelivet på en god og ansvarlig måte. Når vi nå utvider åpningstidene, er det viktig at gjester og serveringssteder fortsetter å opptre ansvarlig. Jeg er glad for at enda flere med dette kan komme tilbake i arbeid, sier byrådslederen.

Oslo kommune vil gjennomføre kontroller av om skjenke- og serveringssteder overholder smittevernreglene. Byrådslederen understreker at kommunen ikke vil nøle med å stenge enkeltsteder som ikke følger reglene.

81 mill. til barn og unge i sommerferien

På grunn av smitteverntiltakene blir det en spesiell sommerferie for mange barn og unge. Byrådet har satt av 81 millioner kroner i ekstraordinære midler til sommerjobber, ferietilbud og aktiviteter for barn og unge over hele byen. I budsjettavtalen mellom byrådspartiene og Rødt, som ble inngått i går, styrkes en del av disse satsingene ytterligere.

– Mange vil holde seg i og rundt Oslo denne sommeren. Samtidig er mange sommerjobber i næringslivet falt bort, og Sommerskolen er i år avlyst. Jeg er derfor veldig glad for at byrådet i en krevende økonomisk situasjon har funnet rom til å sette i gang en lang rekke aktiviteter i bydelene, idretten, arbeidslivet og på skolene, sier Johansen.

Oslo kommune vil i samarbeid med en rekke aktører stille sommerjobber til rådighet. Det vil både være jobber i kommunen, men også jobber i næringslivet som der kommunen betaler lønnen.



– Mitt ønske at er at så mange ungdom som mulig skal få muligheten til å jobbe, tjene egne penger og få jobberfaring, sier Johansen.

Nye byvettregler

Byrådet ønsker å fortsette en gradvis og kontrollert gjenåpning av Oslo. Byrådslederen understreker at dette avhenger av at hver og en av oss tar ansvar og forholder oss til smittevernreglene.

– At folk vil være ute og nyte det fine været har jeg full forståelse for. Samtidig er jeg bekymret for store ansamlinger på mange badesteder. Vi vil ha økt oppmerksomhet rettet mot dette gjennom sommeren. Vi får løpende oversikter over hvordan folk beveger seg i byen og over ansamlinger av folk, og vi vil ikke nøle med å sette inn tiltak dersom det er nødvendig, sier Johansen.

Ansatte i kommunen og vektere som arbeider i byrommene, i marka eller på øyene deltar i rapportering til kommunen, noe som gir et godt utgangspunkt for å vurdere tiltak i områder med trengsel.



I tillegg har Oslo kommune oppdatert byvettreglene for sommeren med mål om å unngå nye smitteutbrudd. Oslo kommune vil gjennomføre en kampanje på ulike språk for å spre byvettreglene ut i befolkningen.

Byvettreglene:



*Bruk hele byen

Oppsøk steder uten trengsel – det er ingen skam å snu

Hold minst en meters avstand til andre

ask hendene godt og ofte

Hold deg hjemme hvis du er forkjølet

Tenk på at du også kan smitte de du bor sammen med

Kontakt fastlege eller ring koronatelefonen ved symptomer på forkjølelse

– Det viktigste tiltaket vi har mot smittespredning er at hver og en av oss tar ansvar. Følger befolkningen byvettreglene er det et viktig bidrag for å unngå nye smitteutbrudd, sier Johansen.