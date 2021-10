Utsatt, utsatt, utsatt og utsatt igjen

Alleen med stubber i Sørkedalsveien blir stående også denne vinteren. Snart kommer enda mer tungtrafikk.

Publisert: 11.10.2021 kl 16:11

BOGSTAD: Detaljreguleringen for utvidelse av Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass og nordover var ferdig i 2016. Etter det gjensto å søke og få vedtatt en rammetillatelse, avtale med entreprenører og avtale med Bogstad Camping. I løpet av fem år skulle det være mulig å få dette på plass, men det har altså ikke vært mulig.

Utfordrende

Det var et visst håp om at man skulle unngå en ny vinter i den trange alleen, særlig fordi tungtransporten med rundt 4400 lastebilbevegelser til og fra det nye tunnelinnslaget overfor badeplassen ved Bogstadvannet skal starte vinter/vår 2022. Et møte mellom to tungtransporter på den trange veien er i dag ikke mulig, som også er blandet opp med syklister og rulleskiløpere, biler og busser. Det er utfordrende nok at en buss og en personbil møtes (se bilde) og da særlig om vinteren, når det i tillegg hoper seg opp køer på begge sider av strekningen i utfartshelgene.

Behovet for utvidet vei vises gjennom at Vann- og avløpsetaten har beskrevet situasjonen slik: Trafikalt er strekket fra anleggsområde ved Skuggen og ut til Røakrysset det mest konfliktfylte veistrekningen i prosjektet. Veibanen er smal, spesielt i den gamle alleen mellom Bogstad camping og golfbanen. Her er det også en del direkte avkjørsler. Dette vil være eneste mulige adkomst inn til anleggsområdet ved Skuggen, og all anleggstrafikk vil måtte trafikkere denne strekningen.

Skulle ferdigstilles før tungtransport

Dermed hastet det med å få gjort noe med denne strekningen. Særlig fordi daværende miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG), i flere omganger har understreket at dette er en veistrekning som har høy prioritet.

I et notat, 29. mars i år, svarer Lan Marie Berg (MDG) på spørsmål fra bystyrerepresentanten Camilla Wilhelmsen (Frp), om ferdigstillelse av ny vei vil være klar før tungtransporten starter:

Bymiljøetaten planlegger at selve veioppgraderingen i sitt prosjekt i Sørkedalsveien nord for Peder Ankers plass skal ferdigstilles før massene fra tunneldriving skal transporteres.

I notatet sto det også at Bymiljøetaten tok sikte på å starte arbeidet med oppgradering sommeren 2021. Med sikte på at det i følge planen skal ta rundt ett år å få ferdigstilt veien, så ville den uansett ikke stå ferdig før den planlagte tungtransporten starter.

Les også: Veien blir ikke ferdig før tungtransporten kommer

Like etterpå måtte Bymiljøetaten rette på Lan Marie Berg og opplyse om at etaten tok sikte på å starte arbeidet først høsten 2021.

Ingen aktivitet

Godt inne i høsten 2021, uten at det er noen form for aktivitet på den omtalte strekningen, fant Akersposten grunn til å spørre Bymiljøetaten om følgende:

- Bymiljøetaten skrev til Akersposten at de tar sikte på en byggestart høsten 2021 i forbindelse med utvidelse av veien fra Peder Ankers plass og nordover. Når vil dette arbeidet starte?

Svaret fra etaten er kort og konsist:

- Vi tar sikte på byggestart våren 2022 i forbindelse med utvidelse av veien fra Peder Ankers plass og nordover.

Følg Akersposten på Facebook