– Utrolig stort å få denne prisen

En Røa-mann ble nylig invitert til å møte opp på Nordkapp-platået for å motta en pris som på flere måter og i mange år har preget Nordkapp-platået. Men hva visste Rolf Olsen om denne prisutdelingen?

Publisert: 20.10.2021 kl 14:40

RØA/NORDKAPP: 150 000 kroner kom Rolf Olsen tilbake med til Impande Foundation etter den flotte reisen nordover. Hvert år deles det ut en pris på Nordkapp-platået, i regi av stiftelsen «Barn av jorden». Dette er den 33 prisen i rekken, og denne gangen var det altså Rolf Olsen som på vegne av Impande Foundation Norway mottok den.

Slik ble Impande til

– Når startet du med dette hjelpearbeidet i Sør-Afrika, Rolf?

– For 15 år siden – mens aidsbølgen rammet som verst i dette kontinentet – var vi noen venner som dro til Sør-Afrika på ferie. Som jeg fortalte til vårt lokale menighetsblad i siste julenummer, dro vi en dag på besøk i en kirke. Presten der åpnet øynene våre og fortalte om barn som de gjerne ville hjelpe – fundamentalt forsømte barn uten omsorgspersoner, sier han.

– Vi ble utfordret til å gi midler til å bygge en barnehage der. En av oss i ferie-gjengen mente at det kunne vi greie, med litt hjelp fra venner i Norge.

Slik begynte det som i dag er blitt til Impande Norway, i 2008. Og det ble så mye mer enn bare denne høyt ønskede barnehagen. I dag samarbeider Impande blant annet med Nelson Mandela Foundation og lokale myndigheter. Målet er å gi den neste generasjon blant de fattigste i Sør-Afrika en fair sjanse i livet. Flere spesialinstitusjoner, skoler og barnehager er blitt bygget og utstyrt. Til sammen er 87 prosjekter fullført, og seks under i gjennomføringsfasen. 11 lokalt ansatte driver arbeidet på en effektiv måte.

Røa-barna lot seg engasjere

Under koronatiden var det ikke mulig for Rolf Olsen å kunne dra dit ned; sånn som han vanligvis pleier å gjøre et par lange perioder av året. Røa menighets barnehage har vært en pioner i arbeidet med å mobilisere barn, foreldre og andre barnehager i Norge, slik at mange er blitt inspirert til å støtte Impandes arbeid i Sør-Afrika.

– Det var utrolig stort at Impande fikk denne prisen i år, sier Rolf, vel vitende om at det er mange slike stiftelser som sårt trenger penger og hjelp til videre drift.

– Når givere og stiftelser som «Barn av jorden» gir oss en slik boost, da er det moro å kunne jobbe videre, for dette arbeidet tar trolig ikke slutt på lang tid.

«Barn av jorden» ble for vel 30 år siden etablert som en veldedig stiftelse, idet Rica-kjeden ble solgt til Scandic-kjeden, og et fond avsatt. Simon Flem Devold var den sentrale aktør i denne prosessen. Han hadde ideen til at prisen skulle utdeles på Nordkapp, at representerende barn fra alle verdensdeler skulle være til stede, og at selve platået skulle være en kunst- og kulturpark med motiver inspirert av prisens ide.

Denne gangen var det altså Impandes tur.

Et prosjekt som utvider seg

– Impande betyr «grasrot» på et av zuluspråkene, forteller Rolf. Nå er oppgavene våre spredt utover på et større område, og Impande er et navn som folket i Natal skjønner betydningen av. Flott å tenke på at en ferietur skulle være starten på et slikt arbeide.

– Hvordan vil du si at denne prisutdelingen betyr for Impande?

– Impande har registert cirka 200 samlingsplasser for førskolebarn nord i delstaten Eastern Cape. På disse samlingsplasser møter cirka 6000 førskolebarn daglig opp i trøstesløse forhold. Vi har satt oss som mål å bygge og transformere disse plassene til gode og stimulerende barnehager, sier Olsen.

– Vi bygger og utstyrer barnehager, og vi utvikler de ansatte. Deretter søker vi om bidrag fra offentlige myndigheter og foreldre slik at driften fungerer. Nå trenger vi et felles ressurs- og opplæringssted for disse 200 barnehager. Senteret heter Bizana Development Center. Midlene vi har fått ved denne prisutdeling skal gå til byggingen av dette senteret.

– Kan folk i vårt eget nærmiljø være med og bidra for Impande?

– Vi har mange prosjekter som det trengs givere og sponsorer til. I 2020 var vi i stand til å overføre 97 prosent av givermidler til formålet. Få kan konkurrere med Impande om dette, sier Røa-mannen.

Du kan lese mer på Impande på den norske og den sør-afrikanske nettidene: Impande.com eller impande.org.

Impandes VIPPS- nummer 28 865, og ta gjerne kontakt på mail@impande.com