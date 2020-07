– Utrolig, hvem hadde trodd at det skulle være mulig?

– Disse bussene kommer til å bli mer satt pris på i nærmljøet, sa byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG). Unibuss setter nå inn 23 nye elbusser i trafikk på bussruter i Oslo vest.

Publisert: 01.07.2020 kl 15:00

OSLO VEST: Det er rutene 40 (Øvre Sogn - Skøyen (- Fornebu)), 41 (Sørkedalen - Røa T), 45 (Majorstuen - Voksen skog), 46 (Majorstuen – Ullerntoppen) og 48 (Voksenkollen T – Oslo Vinterpark) som i disse dager får splitter nye elbusser.

Onsdag ettermiddag fikk samferdselsbyråd Arild Hermstad, Unibuss-direktør Øystein Svendsen og områdeleder for indre by og Oslo vest i Ruter, Sian Ambrose, en liten prøvetur med en av de røde, nye bussene.



Både i Ruter og i Unibuss er de godt fornøyde med at de nå er klare for å ta i bruk elbussene, til tross for korona-krisen som har hatt sterk innvirkning på gjennomføringen.

– Det har vært mye armer og bein for å få dette til, sier Unibuss-direktør Svendsen. Senest i desember i fjor var de på fabrikken i Shanghai i Kina for å se hvordan bussene var i ferd med å ta form, men så kom korona-krisen. Når i tillegg ladesystemet skulle leveres fra en produsent i Nord-Italia, sier det seg selv at det har vært ekstra problematisk å få det til.

– Det er stort å stå her med elbusser på plass. Jeg var i tvil om vi skulle få det til i korona-perioden, sier Sian Ambrose i Ruter.

Men busser har det altså blitt, og både Ruter og Unibuss kan stolt fortelle om elbusser som har alle kvalitetene en god buss skal ha. Rekkevidden er på minst 20 mil, og det skal rekke en hel dag i Oslo-trafikken, før turen går til ladestasjonen som er plassert i Bærum.

Batteriet er for øvrig på hele 348 kilovatt, noe som er omtrent 3,5 ganger større enn på de største elbilene.

(Saken fortsetter under bildet.)

Fersk elbuss fra Shanghai i Kina, til en kostnad på 4,5 millioner pr. buss. Foto: Fredrik Eckhoff

Myk start

Svendsen kan opplyse at moderne elbusser er blitt veldig like de vanlige bussene å kjøre, men de har flere positive sider. Til dem som frykter at disse bussene kan frese avgårde som en sprek elbil, har han en beroligende melding: –

– Disse bussene kan stilles og programmeres. Vi har lagt inn en mykkjøringsfunksjon, og det skal være en god opplevelse for de reisende. Dette blir ikke som å kjøre en Tesla, sier han.



– Dessuten er disse bussene betydelig stillere både utvendig og innvendig enn dieselbussene, sier Svendsen.

Nullutslipp

Oslo har en visjon om å bli en utslippsfri hovedstad, og planen er at alle busser i Oslo skal være utslippsfrie innen 2028. Når Unibuss nå setter de 23 nye elbussene i trafikk, kan de skilte med 99 elbusser i Oslo.

– Disse bussene er bedre for luften, og det er mindre lyd. Disse bussene kommer til å bli mer satt pris på i nærmljøet, sier fungerende miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad.

Han viser til de økende tallene for antall reisende med buss i Oslo, i hvert fall inntil korona-perioden startet. I fjor var det 115 millioner reiser som ble gjort på bybuss i Oslo, og det er bare noen få millioner bak tallet for t-banen.



– Jeg er utrolig glad for at kollektivtransporten går foran. Det vi gjør i kollektivtransporten, er noe av det viktigste vi gjør for miljøet i Oslo. Vi gir folk et enda bedre alternativ til å bruke bilen. Vi renser luften, og det blir mindre støy med elbusser, sier Hermstad, som er imponert over utviklingen i teknologien på få år når det gjelder elbusser.

– Det er jo utrolig med 20 mil rekkevidde for en buss. Hvem hadde trodd at det skulle være mulig? sier han.

(Saken fortsetter under bildet.)



Byråd Arild Hermstad noterer seg at det er fredelig å være passasjer på en ny elbuss. Foto: Fredrik Eckhoff

Krevende tid

Nå håper både Ruter, Unibuss og samferdselsbyråden at de snart igjen kan oppfordre folk som vanlig til å benytte seg av kollektivtilbudet så mye som mulig.

– Det er en krevende tid nå, når vi stadig må oppfordre folk til ikke å ta bussen. Vi håper det blir bedre over sommeren, sier Hermstad.

Uansett, elbusser viser seg å fungere bra. I skrivende stund er 10 av de nye elbussene satt i trafikk på de nevnte busslinjene i Oslo vest. I løpet av sommeren skal alle de 23 nye bussene være i drift, og da er det slutt på de midlertidige, grønne Unibuss-bussene som nå observeres på veiene i Vestre Aker.

