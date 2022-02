Anlegget ute av drift igjen

Det er ikke få saker Akersposten har skrevet om det gamle bomanlegget på Lilleaker, men da skulle det vel bli bedre med et flunkende nytt anlegg? Nei, da.

Publisert: 17.02.2022 kl 16:25

LILLEAKER: For litt over en uke siden sto bommene oppe, mens lyssignalet viste konstant rødt. Køen sneglet frem på begge sider av trikkelinjen. Tidvis var det full stopp, mens bilister fryktsomt vurderte om det var trygt å kjøre over på rødt eller ikke.

Så gikk det ikke mange dager før anlegget på nytt var ute av drift – og fortsatt er ute av drift torsdag ettermiddag, 17. februar. Nytt anlegg og allerede ute av drift. Hva skjer?

Saken fortsetter under bildet

UTE AV DRIFT: Vær oppmerksom når du krysser linjen. Anlegget vil sannsynligvis være i drift igjen neste uke. Foto: Vidar Bakken

Kommunikasjonsrådgiver i Sporveien, Jan Rustad, starter med å si at Sporveien beklager dette.

- Det har vært ute av drift noen dager. Elektroavdelingen i Sporveien venter på at leverandøren skal komme å utbedre anlegget. Det vil skje først i neste uke. Vi må bare be alle trafikanter om å ta det pent og være oppmerksomme når de passerer linjen. Som sagt, vi beklager selvfølgelig dette, sier Rustad.

Følg Akersposten på Facebook