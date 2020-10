«Utdanningsetaten overkjører innbyggerne i Vestre Aker»

Hvorfor vil Utdanningsetaten anlegge brakkeskole i en fra før belastet bydel, når det finnes andre alternativer, spør innsendere blant annet. Og hvorfor svarer ikke etaten på henvendelser?

Publisert: 28.10.2020 kl 10:40

Det har den siste tiden vært svært høyt engasjement blant elever, foreldre, lærere og lokalpolitikere rundt Utdanningsetatens overraskende planer om å etablere brakkeskole (populært kalt paviljongskole) på Ris, allerede fra august neste år. Det haster med å avklare prosessen og hvilke alternativer som er vurdert. Brakkene skal etter planene stå i åtte år (!), så dette betyr mye for mange.

Utdanningsetaten har ikke tenkt å løse det absolutt nære behovet for økt skolekapasitet i bydelen, men helt motsatt tenkt å overføre flere elever inn til bydelen. Ris ungdomsskole er planlagt uten involvering som mottakerskole for flere hundre elever fra annen bydel (Skøyen skole i Ullern bydel), selv om Vestre Aker selv har en svært presset situasjon i utgangspunktet.

Lærerorganisasjonene har protestert mot denne planen. Lærerorganisasjonene er klare på at dette vil gå utover læringsmiljøet til elevene og arbeidsmiljøet til de ansatte. Løsningen vil heller ikke tilfredsstille kravene til SKOK (Standard Kravspesifikasjon Oslo Kommune) med hensyn til kroppsøvingsfaget. Dette betyr at for eksempel elevene som nå går i 5.klasse på Slemdal skole igjen skal busses rundt for å få kroppsøving. I år er første året disse elevene går på egen skole etter fire år i buss til/fra FO-bygget på Huseby. Nå er det igjen ut i buss hvis Utdanningsetaten får det som de vil. Lærerne er bekymret for å miste oversikten over elevene, og at det vil være en stor belastning med delt arbeidssted over flere år.

FAU (Foreldrenes Arbeidsutvalg) ved Ris, Slemdal og Skøyen har gått sammen om å tilskrive Utdanningsetaten med sine kraftige og godt begrunnede bekymringer og protester. Her gis det grundige forklaringer på problemene dette vil medføre for lærere og elever. Det hele er utførlig dokumentert over ni sider. Dokumentasjonen inneholder blant annet tre reelle alternative plasseringer for skole for elevene fra Skøyen - alle i nærområdet på Skøyen hvor elevene bor. Det er oppsiktsvekkende at foreldre, lærere og andre skal måtte fremskaffe slik dokumentasjon. Brevet ble sendt 14.oktober. Reaksjon fra Utdanningsetaten? Ingen verdens ting. De har ikke besvart brevet.

Lokalpolitikerne i Vestre Aker har enstemmig vedtatt en protest mot paviljong på Ris. I tillegg har lokalpolitikere på eget initiativ funnet frem til flere alternative lokaler i Skøyen-området som enkelt kan gjøres om til egnede skolelokaler innen skolestart 2021. Dette ble oversendt skriftlig 27. september, dvs. for snart fem uker siden. Responsen fra Utdanningsetaten? Ingen verdens ting. De har ikke besvart henvendelsen.

I møtet i Bydelsutvalget torsdag 15. oktober hvor Utdanningsetaten var med via Teams (video) for å besvare spørsmål og diskutere situasjonen ble det også fremlagt av lokalpolitikere et konkret forslag over bordet. Dette forslaget er nå kanskje det beste alternativet som foreligger; det er 4.000 kvm ledig kapasitet ved FO-bygget på Huseby som ikke er utnyttet. Dette kan antakelig med enkle midler konverteres til skole innen skolestart 2021. Responsen fra Utdanningsetaten? Ingen verdens ting.

Det er på tide å få reell innbyggerinvolvering i noe som er så vesentlig som skolegang for våre barn og unge. Det Utdanningsetaten og dermed byrådet nå vil gjennomføre er i kollisjon med innbyggernes mening, og i strid med lokaldemokratiets spilleregler.

Monika Furuseth Dypeng (H)

Komitéleder, helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen, bydel Vestre Aker

Yngvar A. Husebye (H)

Leder, bydelsutvalget i bydel Vestre Aker

