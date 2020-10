«Utbyggingen i Røa sentrum – hva skjer nå?»

En rekke store byggeprosjekter er under planlegging på Røa, men er det noen som ivaretar helheten for et fremtidig sentrum?

Publisert: 31.10.2020 kl 13:57

Skanska har nå sendt ut nabovarsel med detaljerte beskrivelser av nye bygg på tomtene i Griniveien 4a, 4b og 6; Vækerøveien 201 og 203. Etter tilbakemeldinger fra forhåndskonferansen med Plan-og bygningsetaten i september er nå bygningene tegnet etter kravene i gjeldende reguleringsplan (S4110). Dette ser vi på som meget positivt, spesielt i forhold til antall etasjer. Her blir det ikke høyhus som mange fryktet i starten, men et gjennomsnitt på 4 etasjer. Blir dette den endelige løsningen, kan mange puste lettet ut vil vi tro.

Er da planen likevel slik Røa PlanForum lenge har arbeidet for? Både ja- og nei. Utgangspunktet er at Skanska planlegger i forhold til dagens reguleringsplan. Spørsmålet er om denne planen optimal for dagens– og fremtidens behov på Røa? Her er vi ved de største utfordringene som vi enda ikke har gitt opp å endre på.

La oss se på noen viktige forhold.

Helhetsplan

Når 8 tomter (Skanskas 5 tomter, Det blå huset i Vækerøveien 197 og 197, Esso stasjonen i Griniveien 3) i sentrum skal bygges ut i løpet av den aller nærmeste fremtid, mener vi at det må foreligge en HELHETSPLAN. Bygninger må plasseres slik at det blant annet blir god mobilitet for fotgjengere og andre myke trafikanter, at det blir plass til grønne områder, et levedyktig næringsliv, sosiale møteplasser ute og inne, sol, lys og trafikk frie områder. Bygningene bør dessuten «snakke sammen» - dvs at arkitektur står til hverandre og kan ivareta en stedsidentitet for Røa. Det er mange hensyn å ta, men det er mulig om grunneiere, utbyggere, myndigheter og politikere snakker sammen. Det er nettopp dette som har vært sentralt for Røa Vels medlemmer i Røa PlanForum. Vi mener at en typisk «frimerkeutbygging» ikke bør anvendes noe sted- og spesielt ikke i Røa sentrum som dekker et så lite areal. Å gi Skanska byggetillatelse uten at deres prosjekt sees i en større sammenheng, er meget uheldig.

Røas befolkning trenger også nå en pause fra store byggeprosjekter i sentrum. Pausen må benyttes til å forbedre planene. Som tidligere jobbes det i disse dager aktivt med politikere for å samkjøre aktuelle nye prosjekter for et bedre og helhetlig utbyggingsprosjekt! Her er Byrådet for byutvikling en viktig instans som kan gi Plan-og bygningsetaten i oppdrag å se på helheten. Nå er det opp til politikerne å få til nettopp dette. Vi pusher nå på og støtter politikerne i å få til en helhetsplan for ny utbygging i Røa sentrum .

Identitet

Mange beboere og brukere på Røa har gitt uttrykk for at sentrums identitet nå er i ferd med å forsvinne med utbyggingen de siste årene. Etterhvert som de aller fleste bygninger er i ferd med å bli skiftet ut, må vi søke etter identitetsskapende elementer. Regulert bevaring av det gule huset på hjørnet av Griniveien og Vækerøveien i 2004 er ikke nok. Det eldste huset på Røa i Vækerøveien 201 – nå Sunkost butikken- ble bygget ca. 1834/1835. Det var opprinnelig et våningshus på̊ eiendommen Nordengen- et småbruk som ble skilt ut fra Søndre Rød gård i 1824. Bygningen ble oppført med utmurt bindingsverk. Det finnes så vidt vi vet, svært få slike bygninger i vår del av byen. Den kulturhistoriske verdien til bygningen i Vækerøveien 201 har vært oversett og undervurdert som et viktig element i Røas historie. Gjennom sitt lange liv har bygningen i tur og orden huset jordbrukere, håndverkere, møllearbeidere og ansatte i handelsnæringen. Det er som om bygningen med sin sentrale plassering har tatt pulsen på̊ Røas økonomiske utvikling gjennom snart 200 år.

Så hvorfor er ikke bygningen blitt regulert til bevaring eller satt på gul liste?

Bygningen ble dessverre oversett ved gjennomføringen av SEFRAK- dvs «Sekretariatet For Registrering Av Faste Kulturminne i Noreg-« en undersøkelse som ble gjennomført i årene 1975-1995. Grunnen til dette er ikke kjent, men har altså ført til at bygningen nå står i stor fare for å bli revet. Så, kan vi gjøre noe med dette i tolvte time? Vi jobber samme med leder for Ullern, Røa og Bygdøy Historielag for å få Byantikvaren på banen med hensyn denne saksbehandlingsfeilen. Byantikvaren kan gi både politikere og Plan-og bygningsetaten viktige innspill for å bevare dette spesielle historisk huset og tomten. Nå står vi på for å få viktige signaler fra Byantikvaren. Alle som ønsker bevaring av det eldste huset på Røa oppfordres til å si fra både til politikere og myndigheter.

I tillegg til bygningens historiske verdi vil rivning for å bygge en stor boligblokk på tomten, ødelegge muligheten for å skape et grønt miljøområde midt i Røa sentrum. Ikke minst realiseringen av dette viktige element i å skape et trivelig Røa, må ikke skusles bort. 80% i Akerspostens quiz om sentrumsutbyggingen var positive til en slik løsning.

Det må tas hensyn til trafikkutviklingen

Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt i 2004 som en arealplan, men uten tilstrekkelig hensyn til trafikkutviklingen på Røa. Trafikken deler i dag opp sentrum og skaper barrierer. Den planlagte nye utbyggingen av sentrumskjernen skjer nå øst for Vækerøveien. Trafikk må også være del av areal-løsningen på Røa. Det må legges mer vekt på fotgjengere og syklister i trafikkbildet, og flere gangveier – dette er ikke tilstrekkelig forutsatt i den gamle planen. Sentrumskjernen på Røa ligger i skjæringspunktet mellom alle de kollektive transporttilbudene i stasjonsområdet og må utvikles på en helhetlig og funksjonelt riktig måte. Det må derfor i stor grad tas hensyn til trafikk og mobilitet inn til, i og gjennom sentrum. Helhetsplanen for bygging må derfor koordineres med infrastruktur for mobilitet og bevegelsesfrihet.

Feil arealbruk i sentrumskjernen

Reguleringsplanen av 2004 har ikke tatt høyde for behovet for en økende kommersiell del for et bydelssenter. Byggeplanene nå er omtrent 90% boliger, dvs ingen sentrumsutvikling. Om sentrum bare bebygges med boliger, kan dette kunne føre til et «dødt» sentrum utenom butikkers åpningstider. Røa må være konkurransedyktig – dvs ha nok arealtilbud til næringslivet for å kunne betjene et større befolkningsomland og for å bidra til redusert lokalt transportarbeid i områdene rundt Røa sentrum. Koronatiden vi er inne i, viser også at hjemmekontoret fører til at langt flere sannsynligvis vil bruke sentrumstilbudene oftere enn før. Som mange er kjent med, har eier av Esso stasjonen gjennomført en medvirkningsprosess gjennom Akersposten. Her kommer det frem at behovet for nye aktiviteter og tilbud, på langt nær er dekket med dagens tilbud. Dette må det derfor også tas hensyn til i en helhetsplan.

Røa senter har blitt senter for et større omland

Røa må etterhvert også fylle sentrumsfunksjoner for Hovseter og et sterkt voksende omland – dette var ikke forutsatt i planen. Røa sentrum er i ferd med å bli større enn opprinnelig tenkt fordi store utbyggingsområder har kommet til utenfor planen og flere kommer. Nye kollektivtilbud og transportformer kommer også og plassen i sentrum er begrenset. Krisen for sentrumsområdet er allerede her. Som kjent jobber Ruter med nye former for kollektivløsninger- enten det er digitaliserte hentetjenester, førerløse små busser eller bildeling. Vi er i kontakt med Ruter for å kunne tenke fremtidens løsninger og behov for infrastruktur som også bør inn i helhetstenkningen.

Hva så? Kan vi klare å justere reguleringsplanen?

Vi har her pekt på flere viktige forhold i dagens reguleringsplan som ikke speiler dagens situasjon og behov, mens andre bestemmelser er svært viktige å beholde- for eksempel høyder og volum på bygninger. Vi håper derfor at det er vilje blant politikere – og særlig Byrådet for Byutvikling – til å bringe den oppdaterte og grønne helhetlige politikken også inn i planen for Røa. I denne saken snakker vi om et begrenset areal innenfor gjeldende reguleringsplan. Denne planen bør justeres. Vår oppfordring til utbyggere, myndigheter og ikke minst politikere er at reguleringsplanen trenger justeringer som det er mulig å gjennomføre til det best for Røa. Vi bør ta oss tid til å unngå frimerkeutbygging som vanskeliggjør et fremtidsrettet og godt Røa sentrum. Støtt et bedre utbyggingsprosjekt for Røa!

Anne Bjørnebye Vik

Leder av Røa Vel