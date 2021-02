Etter at Byantikvaren frarådet riving av det som opprinnelig var våningshuset på den gamle husmannsplassen i Bjerkebakken, har utbygger trukket rivesaken.

Publisert: 17.02.2021 kl 07:48

RØA: Nabolaget protesterte mot riving av den gamle husmannsplassen og ba Byantikvaren gripe inn, etter å ha fått støtte fra Fortidsminneforeningen og historielaget. Utbygger ville rive og bygge tre nye boliger på tomten. Byantikvaren kom så med en uttalelse, hvor etaten sterkt frarådet rivning og mente at Bjerkebakken 13 hadde høy kulturhistorisk verdi som husmannsplass under Voksen gård. Byantikvaren ba også om midlertidig forbud mot tiltak.

Tilbake til opprinnelig stand

Utbygger mente at det gamle våningshuset hadde forsvinnende lite originalitet igjen, etter omfattende endringer gjennom årenes løp og la ved fotodokumentasjon på dette. Nabolaget mente at selv om det visuelle utrykket hadde endret seg noe, så ligger våningshuset der det opprinnelig ble bygget. De understreket at det var få slike husmannsplasser som var bevart og at det ville være et stort tap hvis husmannsplassen forsvant.

OPPRINNELIG: Utbygger sendte dette fotoet av Bjerkebakken 13 under saksbehandlingen, datert cirka 1920, for å vise endringene på våningshuset de siste hundre år. Foto: privat

Etter Byantikvarens uttalelse i saken, har utbygger altså trukket rivesaken. Utbygger skriver til Plan- og bygningsetaten at de vil sende inn ny søknad, hvor den eksisterende boligen istandsettes og tilbakeføres til opprinnelig stand.

Begrenset utbyggingspotensiale

Byantikvaren har så uttalt seg til eventuell ny bebyggelse på tomten, hvor etaten anser utbyggingspotensialet på eiendommen som begrenset.

Byantikvaren skriver:

Når det gjelder eventuell ny bebyggelse på eiendommen vil både volum, høyde, plassering, og uttrykk påvirke eksisterende bygning. Det er derfor vanskelig å uttale seg generelt. Eksisterende bygning er imidlertid liten, og Byantikvaren vil anbefale at eventuell ny bebyggelse har dempet uttrykk og størrelse. Antagelig vil saltak være en mer tilpasset løsning enn bebyggelse med mer moderne formspråk, men det kommer an på prosjektet som helhet.Vi vil presisere at Byantikvaren anser utbyggingspotensialet på eiendommen som begrenset.

Skeptisk

Svenn E. Forsstrøm, som i sto frem for nabolaget i den første saken i Akersposten, er glad for at rivesaken nå er trukket.

- Vi er naturligvis glad for at Byantikvarens har sterkt frarådet rivning og listeført hele eiendommen på Gul liste. Vi er også glad for det nylige vedtaket i bydelsutvalget som gir full støtte til Byantikvaren. Det er også positivt flott at utbygger vil tilbakeføre boligen til opprinnelig tilstand, sier Forsstrøm.

Samtidig er han skeptisk til et nylig mottatt nabovarsel fra utbygger, om et nytt byggeprosjekt på tomten.

- I stedet for tre boliger, planlegges det nå to eneboliger med tre garasjer på tomten, hvor høyden på eneboligene er redusert noe. Vi mener at disse boligene vil dominere tomten for mye, skjule og ta luven fra det gamle våningshuset, sett fra Bjerkebakken. Med de begrensninger Byantikvaren har presisert og det at hele eiendommen er listeført på Gul liste, så mener jeg at disse planene klart ikke er i overensstemmelse med de begrensninger som er satt, sier Forsstrøm.

Mener dette er et kulturminne av høy verdi

