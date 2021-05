Utbygger anklager Plan- og bygg for mafiavirksomhet og maktovergrep

En «eplehageutbygger» som er aktiv i flere bydeler, også i Ullern og Vestre Aker, kommer med oppsiktsvekkende påstander mot Plan- og bygningstetaten. Dette er en utbygger som i flere tilfeller har vært i medias søkelys, i forbindelse med konflikter med nabolag.

OSLO: Ansatte i Plan- og bygningsetaten står ofte oppe i betente konflikter i byggesaker, hvor nabolag og utbyggere står mot hverandre. Naboer kan bruke sterke ord i saksgangen i forbindelse med et byggeprosjekt, men at utbyggere raser avgårde med meningene sine på saksinnsynet til etaten, er en litt annen historie.

Sterke ord

I forbindelse med en tilsynssak som Plan- og bygningsetaten (PBE) har opprettet gjennom en byggesak i Bydel Vestre Aker, så svarer ansvarlig søker/arkitektkontor etaten. Utbygger/tiltakshaver er førnøyd med søkers svar og skriver deretter til arkitektkontoret med kopi til PBE:

"Meget bra svar. Foreslår at neste skritt hvis de ikke gir seg er å ta ut stevning. Dritt lei av å bli herjet med av denne tilsynsavdelingen. De driver sin egen lille «mafiavirksomhet», hvor trusler, trenering, løgner og maktovergrep er en del av hverdagen deres."

Riktignok skriver utbygger like etter at dette utsagnet ikke var ment å komme til PBEs saksinnsyn, men det var for sent.

Angriper saksbehandler

Dette var sterk kost. Samme utbygger går også til angrep på en enkelt saksbehandler i forbindelse med en byggesak på en annen kant av byen, som også er gjengitt i PBEs saksinnsyn. Her er et utdrag av hva utbygger skriver etter besiktigelse og en stoppordre fra PBE. Det innledes med:

"Nok en gang blir vi utsatt for overgrep fra deg (navn). Du baserer nok en gang dine uttalelser og konklusjoner på en overhysterisk nabo som har absolutt null kompetanse på dette. Vi har utallige ganger bedt om at du fjernes fra våre saker da du bevisst trenerer våre saker, finner feil som vi gjentatte ganger har bevist ikke er feil, og åpenbart har en felles agenda med nabo. At du får lov å fortsette din kampanje mot oss er under enhver kritikk, din inhabilitet er så åpenbar at både du og ledelsen må forstå det."

Nok får være nok

Nå mener PBE at nok får være nok og skriver til utbygger:

"Denne e-posten med ordbruk slik som overgrep og urimelig karakteristikk av personer opplever etaten som ren trakassering av vår medarbeider. Jeg ber deg om å føre en saklig kommunikasjon med etatens ansatte i fremtiden. Det er aldri en enkelt medarbeider i etaten som er ansvarlig for etatens beslutninger. Alle beslutninger er forankret hos etatens ledelse. Dine påstander om inhabilitet er helt urimelige, gitt at vår medarbeider verken har slekt, bekjente eller økonomiske interesser knyttet til denne saken. Vi velger derfor å ikke kommentere disse ytterligere. Vi har forståelse for at du har et annet syn enn etaten i denne saken, men vi etterlyser en saklig og profesjonell form for kommunikasjon."

Tøffe situasjoner

Akersposten ville vite hvordan denne type trakassering påvirker etatens ansatte og arbeidsmiljøet og om dette bare er enkelttilfeller. I den forbindelse svarer avdelingsdirektør i PBE, Anne-Marie Vikla:

– Vi behandler ca 6000 byggesaker og gjennomfører ca 420 tilsyn i året. I de fleste av disse sakene opplever vi kontakten med utbygger, huseier eller andre involverte som konstruktive. Og at søker eller andre ansvarlige har forståelse for at etaten og våre saksbehandlere har et lovverk å holde seg til når vi behandler sakene, sier Vikla og fortsetter:

– Så vil det i noen tilfeller oppstå interessekonflikter, påstander og samtaler som våre medarbeidere opplever som ubehagelige. Våre saksbehandlere behandler sakene profesjonelt, saklig og med høflighet, og vi forventer å bli møtt på en slik måte tilbake. Skulle det oppstå tøffe situasjoner, som kan skje ved befaringer og saksbehandling, vil våre saksbehandlere ha ledere som kan rettlede eller overta kommunikasjonen med utbyggere eller andre. Selv om temperaturen og samtalen med utbyggere kan være tøffe, så forsøker vi så langt det går å løse sakene på en konstruktiv måte fremfor å anmelde trakassering. Vi tilbyr våre saksbehandlere kurs i konflikthåndtering og hvordan håndtere vanskelige telefonsamtaler.

Akersposten har unnlatt å navngi utbygger og hvilke konkrete saker det gjelder, da vi vil beskytte enkeltpersoner som står i disse konfliktene.



