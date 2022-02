Representantene fra Ullern SV sier de vil ha en mer saklig og redelig skoledebatt.

Publisert: 21.02.2022 kl 11:50

I det siste har Høyre kommet med to innlegg om skole i Akersposten. Det siste, 11.02.22, handlet om sulteforing av skolen fra dagens byråd, noe som er høyst uriktige påstander. I et utmerket motinnlegg (15.02.22) fra de tre representantene fra SV, MDG og AP i bydelsutvalget i Vestre Aker, motbeviser alle de usanne og spekulative påstander fra Vestre Aker Høyre.

Dagens byråd bruker langt mere penger både per elev, per skole og har langt bedre lærerdekning enn foregående byråd fra Høyresiden. I Aftenposten 17.2.22 støtter Sunniva Holmås Eidsvoll, skolebyråden fra SV, opp med mer fakta. Osloskolen har i dag har langt høyere driftsbudsjett og flere lærere i hele Oslo enn med Høyrestyre.

I et annet innlegg tidlig i februar beskriver Høyre som en seier for seg at Bystyrets skoleutvalg har vedtatt at den nye skolen på Hoff bør bli ren ungdomsskole og at Smestad skal beholdes som ren barneskole. Vedtaket er i realiteten en utredning, noe byrådspartiene og opposisjonen er enige om, og er en avtale mellom byrådspartiene og Høyre.

Vi i Ullern SV er enige i vedtakets innhold om at det både er fornuftig og riktig å skille mellom barneskole- og ungdomsskoletrinnene her. For det første kan det forenkle og fremskynde videre byggeprosesser og planlegging for begge skoler. For det andre kan skolene rendyrkes for de ulike trinnenes særlige behov for spesialrom og utelek. For det tredje er det viktig å høre på foreldre, elever og lærere i denne saken.

Fordelingen av skoletrinn mellom Hoff og Smestad skoler er også noe vi i Ullern SV har stått for og spilt inn til vårt byråd, og som vi mener er pedagogisk riktig. En satsing på riktig alderstilpassede skolebygg og uterom vil gjøre skolehverdagen bedre for barna enten de er store eller små.

Beate Bruun

Medlem Bydelsutvalget Ullern

Simen Gan Schweder

Medlem Kultur- og oppvekstkomiteen Ullern