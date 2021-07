– Unødvendig å skjule ferien

Kriminelle som saumfarer sosiale medier på jakt etter steder å gjøre innbrudd er en myte, hevder forsikringsselskapet If.

Publisert: 21.07.2021 kl 10:05

I fjor ble det meldt inn 29 205 innbrudd og tyverier fra privatadresser her i landet til forsikringsselskapene. Det viser skadestatistikken til bransjeorganisasjonen Finans Norge. Det er 2500 flere enn året før.

– Vi har aldri fått inn innbrudd til oss hvor det har vært mistanke om at Facebook, Instagram, Snapchat eller andre sosiale medier har vært overvåket i forkant, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

– Jeg kjenner heller ikke til andre tilfeller hvor vinningskriminelle har sjekket SoMe-kontoene først for å finne ut om noen er hjemme eller ikke. For ti år siden må jeg innrømme at vi som forsikringsselskap var ute og advarte mot å poste feriebilder på Facebook, men det er noe vi har lagt bak oss. Tyvene jobber nok på andre måter når de finner fram til boliger hvor de ønsker å bryte seg inn. Én av ønskedrømmene deres er hus med høye tujahekker rundt, for der kan de nærmest jobbe uforstyrret, sier han.

Lurt å ikke la alle se

Inntrykket til Clementz er at folk flest er flinke til å styre tilgangsnivåene på sine sosiale medier. Bevisstheten om hvem som får se hva er blitt betraktelig høyere de siste årene, mener han.

– Har du en hyggelig ferie, del den gjerne med dine SoMe-venner. Sosiale medier er jo det nye postkortet. Oppdateringene dine kommer frem der og da, ikke to uker etter at du er hjemme igjen fra sommerferien, sier Clementz.

Pass på mistenkelig oppførsel

If mener at det lureste du kan gjøre for å unngå innbrudd, er å være en god nabo:

– Hjelp hverandre med å ta inn posten, og legg gjerne litt søppel i naboens søppelkasse hvis vedkommende er borte. Og så hjelper det å følge med litt ekstra i nabolaget: Si ifra til politiet hvis du oppdager personer eller biler du mistenker kan være ute på spaning for å finne mulige steder å gjøre innbrudd, sier Clementz.

Når du drar på ferie, kan det være lurt å bruke tidsbrytere som slår av og på lys i forskjellige rom til ulike tider. Har du alarm, bør du tenke på at du har sensorer også i andre etasje. Det har vært flere innbruddsraid opp gjennom årene hvor tyver har kommet inn i boligen via stige, opplyser If.