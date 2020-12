– Unngå brudd, hent brodder og sand!

– Unngå brudd, hent brodder og strøsand på Ullern kultursenter eller Skøyen aktivitetssenter, oppfordrer Mari Bilben, bydelskoordinator for aldersvennlig bydel i Bydel Ullern.

Publisert: 14.12.2020 kl 15:35

BYDEL ULLERN: Gratis brodder og strøsand er et tilbud til innbyggere over 60 år i Bydel Ullern.

– Vi ønsker at folk skal holde seg på bena, fortsetter Bilben. Brodder og strøing er et viktig forebyggende tiltak bydelen setter i verk også denne vinteren. Første gang aldersvennlige Oslo kom med dette tilbudet, var rett før jul i 2018.

– Det er dessverre så mange som en tredjedel av folk over 65 år som faller, fortsetter Bilben og legger til at av disse årlige fallene så er det nesten halvparten som faller gjentatte ganger.



Norge ligger i verdenstoppen på hoftebrudd og Oslo topper den lite hyggelige statistikken. Her i landet er det over 9000 hoftebrudd i året. Også når det gjelder benskjørhet, ligger nordmenn på topp.

– Kvinner faller oftere enn menn, sier Bilben, men forskere kan ikke forklare hvorfor.

Aktivitet og trening

– Vi vet at fysisk aktivitet og trening er det beste forebyggende tiltaket mot fall. Derfor håper jeg at mange ønsker å komme seg ut og på tur. I disse korona-tider, hvor vi egentlig er bedt om å holde oss hjemme, må vi samtidig benytte oss av de sjansene til aktivitet som byr seg. Å gå en tur, er en av disse mulighetene, sier Bilben som tar opp et par brodder fra esken. Hun legger til at de finnes i medium og large.

– Ta med brodder til en venn eller nabo, som ikke kan komme seg til et av sentrene.

Kafeen på Ullern kultursenter har åpent til og med fredag 18. desember mellom 10.00 og 14.00



– Rekker du ikke å hente før den tid, så åpner Kultursenteret igjen 4. januar, sier hun.

Skøyen aktivitetssenter

På Skøyen aktivitetssenter vil brodder og strøsand ligge under juletreet i resepsjonen.

– Se på det som en liten julegave under treet fra Bydel Ullern, sier Bilben smilende. Det er ingen resepsjonist der, så de som kommer, må selv registrere seg med navn og telefonnummer på skjemaet som ligger der. Dette er av hensyn til smittesporing.



– Folk må selv komme å ta gaven under treet, sier Bilben. På Aktivitetssenteret vil være mulig å hente brodder og strøsand mellom kl. 09.00 og 15.00. I romjulen, 28., 29. og 30. desember, har Aktivitetssenteret åpen kafé fra 09.00 til 12.00. Julaften og nyttårsaften er det stengt.

– Det vil si at siste dag de holder åpent i 2020, er onsdag 30. desember, sier Bilben og legger til at kokka Kari har laget et flott pepperkakehus som står i en julepyntet kafé.

Si i fra om manglende strøing

– Husk at det er helt greit å klage på manglende strøing på både gater og fortau. Adressen er www.bymelding.no

Det er Bymiljøetaten selv som oppfordrer befolkningen til å si fra hvis strøing og brøyting mangler. Det samme gjelder for hull i veien.

– Har gatelyset gått, så si ifra også om det, oppfordrer Bilben. Hun legger til at en må sørge for godt med lys også innendørs.

Rosa buss er også et alternativ på slutten av dette året. Da kan en komme seg på tur i marka eller til butikken – hvor en også kan gå langt om en ønsker.



– Det er mulig å ta gåturen innendørs, sier Bilben. Avstanden på et kjøpesenter gjør at en kan tilbakelegge mange, mange skritt også der.

De rosa bussene går julaften mellom klokken 10.00 til 17.00, men 1. og 2. juledag går det ingen busser.

– Du kan ta bussen på nyttårsaften mellom klokken 10.00 til 18.00, men 1. nyttårsdag er det ikke noe rosa buss-tilbud, sier Bilben. På samme måte som i fjor, vil det bli sendt ut SMS til brukerne om dette i god tid før jul.

– Unngå knall og fall, oppfordrer Mari Bilben som ønsker alle en trygg og aktiv vinter.