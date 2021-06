Da streiken rammet barnehager og skoler i Bydel Vestre Aker, hardt visste Ready råd og satte i gang med aktivitetstilbud for de yngre.

Publisert: 06.06.2021 kl 21:15

GRESSBANEN: Ready og Heming er blant idrettslagene som kastet seg rundt og inviterte til aktiviteter under streiken.

– Vi så jo med én gang at streiken rammet vår bydel verre enn noe annet sted i Norge, så vi skjønte at problemene i bydelen kom til å bli veldig store for veldig mange familier. Vi har tilgang på en del deltidsarbeidende ungdommer, baner, gymsal og litt utsyr, så det var veldig lett for oss å tenke den tanken at nå må vi åpne anlegget for barna, sier styreleder i Ready IF, Marius Gisvold.

Én dag tok det fra ideen var sådd, til Ready-lederen tok telefonen til daglig leder Aleksander Biseth-Evensen, og de var i gang med aktivitetstilbudet.

Med tilbudet vil man aktivisere barna, gi dem et sosialt tilbud samt avlaste foreldre som jobber mens streiken varer.

– Tankegangen er todelt. For det første å gi barna noe å gjøre så de slipper å sitte hjemme, at de har et trygt sted å være med noe de synes er gøy å gjøre. Det andre er at hvis vi ikke hadde hatt dette, så er det mange som ikke kunne gått på jobb selv om det selvfølgelig er en del som har hjemmekontor. Så er det ikke så mange som får gjort så mye hvis man har små barn hengende rundt seg, forklarer Gisvold.



– Hvilke tilbakemeldinger har dere fått i fra barn og foreldre?



– Ungene er kjempehappy, mens vi ikke har hørt så mye fra foreldre. Men vi går ut i fra at de er fornøyd de også, sier Gisvold.

Kan komme til å kjøre på til sommerferien

I løpet av uken har det på det meste vært mellom 50 og 100 barn innom, og de fått prøvd seg på innebandy, fotball, basistrening, lek og trampoline.

– Særlig blant de yngste er det helt grunnleggende å kunne gjøre en kollbøtte, rulle rundt forlengs og baklengs, hoppe og danse litt. Det er ikke så veldig mye mer som skal til. For dem som er litt større, så har vi muligheter til innebandy og fotball, og så blir det til at de sitter å prater i pausene, sier Gisvold.

Selv om det blir en del barn, mener han at Ready har kontroll på smitteverntiltakene.

– I prinsippet følger vi selvfølgelig samme regler som gjelder ellers med avstand og det hele, men det er så stor plass utpå her at vi har egentlig ikke hatt noen praktiske problemer med å gjennomføre det. Hadde det kommet til at det hadde blitt regn eller noe sånt og vi skulle hatt alle inne, da hadde vi fått problemer, sier Gisvold.

– Hvor lenge ser dere for dere å kjøre på med dette?



– Vi kommer til å kjøre på med dette til det blir sommerferie i hvert fall, men den siste uka i juni, så har vi fotballskole her så da vil det ta over. Men vi kommer til å holde på i tre uker til hvis nødvendig, at det fortsatt er streik. Og det koster oss en del, men vi får også en del støtte fra kulturdepartementet gjennom de forskjellige ordningene, så nettoen blir ikke så forferdelig gal, fremholder Gisvold.

– Hvor mye tenker du?



– Det koster oss nok en 5000 kroner dagen kanskje i forskjellige deltidsansatte som vi må leie inn, men det er igjen folk som er ansatt hos oss ellers. Mange av de er studenter og de setter jo pris på å få den muligheten. Det er jo pluss for de også, forklarer Gisvold.

Fornøyde jenter

Henny Svensson Olnum (10), Marie Taugbul-Hansen (11) og Karoline Rønuld Bruksås (11) benyttet seg mer enn gjerne av aktivitetstilbudet til Ready IF.

– Jeg synes det er bra, for da slipper vi å sitte hjemme å kjede oss, sier Henny.



Ikke minst var det hakket bedre enn å sitte på skolebenken for jentene, som går sammen på Huseby skole.

– Jeg vil heller være her enn å gjøre lekser, sier Marie med et smil.

Alle tre spiller fotball til daglig for Ready IF og etter et langt år med korona-restriksjoner er fotballen i ferd med å vende tilbake til normalen, og for barna betyr det kamper.



– Det var gøy å spille kamper igjen, sier Karoline.

Men fotball er ikke nødvendigvis det de sikter seg inn på i fremtiden.

– Jeg vil bli fotballspiller eller danser, sier Marie.

Også Karoline vurderer dans selv om langrenn også virker fristende.

– Det hadde vært ganske gøy å komme til OL og VM, sier hun med et smil.

Henny satser mot dansingen eller advokatyrket.

– Jeg synes det er gøy å danse og rettsaker er spennende, forteller hun.



Så gjenstår det å se hvor de havner.