Unge talenter skal løfte Ullern på sikt

Talentutviklingen i Ullern Basket er det lite å si på, og Hannah Ledsten-Ullersmo, Fanny Matilda Dyngeland-Sundén, Nora Røbech Berthelsen, Maia Louise Løkås-Fusdahl og Camilla Wold Wægger fikk alle vist seg frem da Høyenbråten ble slått 66-26.

ULLERN: – Vi trener og jobber veldig hardt for å vise oss fram i den spillertiden vi får siden vi er yngre, og ikke har spilt like lenge som de eldste på laget, sier Nora (18).

Hun ble sammen med venninnen Hannah tatt opp på elitelaget da koronaen kom til Norge og U19-laget gikk i oppløsning.



– Det har vært en stor forandring egentlig fra U19-laget, og alle her er veldig motiverte. Alle løfter hverandre så mye mer opp enn man gjorde på U19, for da var alle litt sånn demotiverte. Her er det mye mer motivasjon, og det er veldig gøy med Fredrik (Blomqvist, red.anm.) som trener, som er så motivert og dedikert til oss. Det er inspirerende, sier Hannah (17).

Selv plukket hun fem målpoeng, mens Nora havnet på ti målpoeng mot Høybråten. Men de er ikke i tvil om at nivået i BLNO-ligaen er skyhøyt.

– Det var et stort steg å ta da vi kom opp fra U19. Vi var ikke vant til den samme intensiteten. Det kreves mer av deg når du skal spille. Det er ikke lov til å gjøre de samme tullefeilene som vi kanskje slapp unna med på U19. Det er en helt annen type basketball, forklarer Nora.

Fremadstormende tenåringer

Ullern sto med åtte seiere på de elleve første kampene etter å ha tapt mot Ullriken og Bærum, men mot Høybråten ble det aldri særlig spennende.

Med rutinerte Tori Halvorsen i spissen med atten målpoeng gjorde hjemmelaget det de måtte, og vant 66-26.

– Det var en morsom kamp, og vi fikk jo mye spilletid alle sammen. Jeg synes at vi alle sammen klarer oss ganske bra. Når vi samarbeider som et lag, så er det ingen som kan stoppe oss, mener Camilla Wold Wægger (15).



Sammen med Fanny (14) fikk hun vist seg bra frem i sin andre kamp i BLNO, mens lagvenninnen Maia (14) på J04-06 fikk sin debut for A-laget.

Og ungjenta var ikke snauere enn at hun plukket med seg åtte målpoeng på de snaue tolv minuttene hun spilte.

– Jeg er kjempefornøyd. Jeg tenker ikke at jeg skulle få så mye spilletid heller. Det er min første kamp, så det var gøy at jeg fikk spille så mye, og score så mye som jeg gjorde, sier Maia.

– Hva tenkte du før du skulle på?



– Jeg var kjempenervøs, fordi jeg har jo bare trent med dette laget i en måned snart. Så det var jo en stor utfordring å prøve å være på de andres nivå. Jeg er mye yngre enn de fleste, men jeg har mye å lære for å si det sånn, forteller 14-åringen.

Lærerikt

Alle tre jentene hører hjemme på Ullerns J04-06, men er ikke i tvil om at de får mye ut av å trene med A-laget.

– De spiller på en helt annen måte, men jeg føler at vi har lært veldig mye på så kort tid, og alle er veldig støttende. Det har vært ekstremt gøy og vi er veldig heldige som får lov til det, sier Fanny.

– Hva har dere lært?



– De spiller på en helt annen måte enn det vi gjør og så er det et helt annet nivå. Her spiller de mye mer fritt, så du må tenke mye mer selv. Vi har lært at man må tenke selv og ta egne avgjørelser i kampen, påpeker Fanny, som for øvrig plukket med seg seks målpoeng.

Til daglig trenes de yngre jentene av Ellen Hamremoen, og Ullern-trener Fredrik Blomqvist er fornøyd med den jobben som gjøres.

– Så jeg ba om fire spillere som skulle prøve seg når vi fikk litt småskader og en er desverre skadet, men de tre har gjort en god tilpassing, og klarer seg fint på trening. Noe som har gitt dem sjansen i dag. Og Camilla, som får flest minutter, er den som skinner mest på trening per nå, sier Blomqvist.