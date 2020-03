– Dette ser vi frem til!

– Vil du lære om hvordan du kan bruke smarttelefonen, nettbrettet og datamaskinen, kom til oss, sier kulturleder Nina Sivertsen. Stedet er Ullern kultursenter. Du må være litt øvet og ha kjennskap til Internett.

Publisert: 11.03.2020 kl 16:30

LILLEAKER: – Verden blir mer og mer på nett. Derfor er vi så glad for samarbeidet med Ullern videregående skole. Det er de unge som kommer og skal lære den eldre generasjon mer om dette som for dem er nytt og ukjent, fortsetter Sivertsen.

Det sies at besteforeldregenerasjonen er født med ski på bena. Den oppvoksende slekt er født med smarttelefonen i hendene – i alle fall de som er født etter 2007.

– Det året så smarttelefonen dagens lys. Før den tid var det mobiltelefonen som regjerte, sier Sivertsen.

Super praksis

– Dette ser vi fram til, sier Camilla Nortvedt, helse- og oppvekstlærer ved Ullern videregående skole.

Hver av de tre torsdagene kurset varer, vil tre til fem elever fra skolen komme til kultursenteret for å vise hvordan nettet, nettbrett, apper og mye annet fungerer. De går på Helse- og Oppvekstfag med studiekompetanse.



– De har selv utarbeidet en veiledningsplan, som de skal bruke på kurset, sier Nortvedt og legger til at det å veilede er et av kompetansemålene.

– Dette blir en super praksis, sier Nortvedt og legger vekt på at dette er et samarbeid innen bydelen. Det gjør det ekstra interessant.

Julie Marie Westad Hollerud og Karianne Satizabal Ramirez, som er to av veilederne, sier at de gleder seg til dette.

– Dette blir veldig spennende, sier Julie Marie Westad Hollerud.

– Hvem er vel mer egnet til å lære bort enn vi som bruker denne teknologien mest, sier Karianne Satizabal Ramirez.

Mellom generasjonene

– Lokalt samarbeid mellom generasjonene, vil vi gjerne medvirke til, sier Nortvedt og legger til at ungdommene ser fram til å veilede besteforeldregenerasjonen.

– Elevene ønsker virkelig å være med på dette, sier Nortvedt og ser med glede fram til de tre undervisningsdagene.

– Hvilke dager?



– Det starter torsdag 12. mars, med google, Ruter og Finn og fortsetter torsdag 19. mars med Vipps, e-post og det å avsløre spam. Det hele avsluttes torsdag 2. april med å få kjennskap til offentlige sider, sier Camilla Nortvedt.

– Det skal foregå i salen her på Kultursenteret fra klokken 12.15 og til borti mot 14.00, sier Sivertsen.

Det hele begynner med en presentasjon. Deretter er det praktisk opplæring.

– Meld dere på! Dette er gratis opplæring, sier Sivertsen, som sier at en må ha med seg telefon, nettbrett og eventuelt også en PC.

Din nye postkasse

– E-post er din nye postkasse. Har du ikke en e-postadresse, har du på en måte skrudd ned postkassen din, sier Sivertsen. Det som i hovedsak er å finne i de gamle postkassene, er reklame. Men fortsatt er det noen som sender brev på gamlemåten – særlig ved juletider.

Det offentlige er så absolutt på kravsiden overfor befolkningen – unge som gamle. Det offentlige vil at all deres kommunikasjon skal skje via Digipost eller på nettet.



– Derfor vil de unge ta opp dette med offentlige sider. Hvordan går en inn på slike sider? Hvordan lete seg fram til det en ønsker å finne? sier Nortvedt.

Ruter og rosa busser

– Nå når de rosa bussene kjører rundt i bydelen, kan det være smart å lære seg hvordan en kan bestille reiser via en app. En kan også betale med en ruter-app, sier Sivertsen. Da behøver en ikke sitte i telefonkø og høre på hvor mange som er foran en før en selv kan bestille tur.

Men hun advarer også.

– Ikke stol på alt du leser på nettet, sier Sivertsen.

– Der finnes det også falske nyheter.

Derfor vil en også få høre om farene. Hva en skal passe seg for.

Akersposten har tidligere i år skrevet en rekke artikler om den digitale verden som blir stadig mer omfattende og som gjør krav på at hele befolkningen henger med i svingene. MandagsSTOPPEN på Ullern kultursenter tok i januar opp utenforskapet de digitale hjelpemidlene er med på å skape. Jan Davidsen, forbundsleder i Pensjonistforbundet, sa på møtet at det offentlige må ta ansvar for at flest mulig kan beherske disse hjelpemidlene. Han nevnte at seniorsentrene kunne være gode møteplasser for slik opplæring.

– Samarbeidet med Ullern videregående skole er gull verd for oss fordi det gjør at brukerne av Kultursenteret kan få opplæring i og større forståelse av de elektroniske hjelpemidlene som en etter hvert er avhengig av å kunne benytte seg av, sier Sivertsen.

Noens søppel - andres gull

Finn.no står også på programmet.

– Hvorfor det?



– Det som noen ønsker å kvitte seg med, er gull verd for andre. Men for all del, finn.no er langt mer enn kjøp og salg, sier Sivertsen, men legger til at også her må en være klar over at en kan treffe på uærlige mennesker – slik en kan gjøre det ellers også.



– Derfor et det viktig at også en snakker om hva en skal se etter for å avsløre det som ikke er sant, sier Nina Sivertsen og legger til:

– Er det for godt til å være sant, ja, så er det gjerne det.

PS! I motsetning til en rekke arrangementer som er avlyst denne uken på grunn av coronaviruset, går dette kurset som planlagt, er beskjeden fra Ullern kultursenter.