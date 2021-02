Ungdomsskole på Skøyen likevel?

Flere lurer på om en del av ungdomsskoletrinnet kan legges ved Skøyen skole, når Monolitten barnehage blir lagt ned.

Publisert: 05.02.2021 kl 09:05

SKØYEN: Det har vært stor motstand mot å bygge paviljong på Ris skole, som skal huse ungdomsskoletrinnet for elever fra Skøyen skole inntil Hoff skole står ferdig – foreløpig antatt stå ferdig i 2028.

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap har varslet at Monolitten barnehage, som holder til i paviljong ved siden av Skøyen skole skal legges ned. Betyr det at det da åpner seg en mulighet for at denne paviljongen eller paviljongen tiltenkt Ris skole, kan etableres i nærmiljøet i stedet?

Området ved Skøyen skole har tidligere vært med i vurderingen for midlertidig etablering av ungdomsskole, men ble forkastet da en paviljong i for stor grad ville overstige maks utnyttelsesgrad. Dermed ble Ris skole alternativet,som også overstiger maks utnyttelsesgrad, men i mindre grad enn ved Skøyen skole. Da er det et spørsmål som åpenbarer seg, med barnehagen borte kan det vel bli plass til ungdomsskole-elever likevel.

Akerposten spurte Utdanningsetaten på e-post:

Monolitten barnehage skal legges ned denne sommeren. Da blir det frigitt kapasitet ved siden av Skøyen skole. Vil Utdanningsetaten vurdere å sette opp paviljong i dette området for Skøyenelever som skal over på ungdomsskoletrinnet, i stedet for på Ris skole?

Til dette svarer seksjonssjef i Utdanningsetaten, Åsta Ytre:

- Utdanningsetaten har tidligere vurdert bruk av denne tomta til midlertidig ungdomsskolekapasitet. Utvidelse av Ris skole med paviljong var da den anbefalte løsningen. Vurderingene ble gjort i tett samarbeid med Plan- og bygningsetaten, som frarådet plassering av paviljong ved siden av Skøyen skole. Utdanningsetaten mener også at en midlertidig utvidelse av Ris skole er en god pedagogisk løsning for elevene, fordi de da vil få tilhørighet til en eksisterende skole med et større elevmiljø. Monolitten barnehage har stått midlertidig i svært lang tid, og tomten er delvis regulert til friområde. Beslutningen om nedleggelse av barnehagen endrer ikke Utdanningsetatens vurderinger, og heller ikke mulighetene til å etablere midlertidig ungdomsskolekapasitet ved siden av Skøyen skole.

