Ungdomsidrett stenges delvis ned

Publisert: 16.11.2020 kl 15:25

OSLO: Byrådet har mandag besluttet å forby innendørs fritidsaktiviteter og breddeidrett for ungdom. Samtidig økes beredskapsnivået på skolene. Ungdomsskolen skal gå fra gult til rødt nivå i smitteverntiltak.

Det skriver byrådet i en pressemelding mandag ettermiddag.

Byrådet innførte 10. november en sosial nedstenging av Oslo som en del av den tredje tiltakspakken mot koronaviruset i Oslo. Nå utvider byrådet tiltakspakken med flere tiltak:



*Forbud mot innendørs organiserte fritidsaktiviteter for ungdom mellom 13 og 19 år. Det innebærer at aktiviteter i for eksempel kor, korps, teater, speider, dans og organisasjoner må opphøre. Forbudet vil ikke gjelde barn i barneskolealder.

Forbud mot innendørs breddeidrett for ungdom mellom 13 og 19 år. Det innebærer at treninger i for eksempel fotball, turn, håndball, volleyball og friidrett må opphøre. Forbudet vil ikke gjelde barn i barneskolealder eller utendørsidretter. Forbudet vil heller ikke gjelde de som driver med toppidrett, men er under 20 år.

Fra gult til rødt nivå i smitteverntiltak på skoler med ungdomstrinn. Det innebærer blant annet at elevene deles inn i mindre kohorter og at kontakt mellom kohortene skal unngås. Begrensinger i oppmøte og ulike oppmøtetider for elevene vurderes fra skole til skole.

Fritidsklubbers ordinære virksomhet stenges, samt Oslo kulturskole for elever som er over barneskolealder. Det vil fortsatt være mulig å ha et svært begrenset tilbud under strenge smittevernregler med adgangsbegrensning, avstandsregler, gruppestørrelse og krav om munnbind.

– Vi vet at dette er en tøff beskjed for mange ungdom, men aldersgruppen mellom 16 og 19 år har den nå høyeste andelen smittede per 100 000 innbyggere. Blant ungdom er det fortsatt mye mobilitet og mange sosiale møter, og dermed flere muligheter for smitte enn i andre aldersgrupper. Dersom man smittes på skolen eller på trening, tar man smitten med seg hjem og utsetter familien for smitte. Derfor har vi valgt å styrke tiltakspakken vi innførte for en uke siden, og mener det vil øke sannsynligheten for at viruset blir slått ned i Oslo. Vårt mål er å få smittetallene ned så raskt som mulig, og unngå å komme i samme situasjon som vi ser i mange andre storbyer i Europa, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Økning av smittetilfeller blant ungdom bekymrer både nasjonale og Oslos lokale helsemyndigheter. Det fører til at mange skoleklasser og kohorter settes i karantene, noe som igjen gir utfordringer for smittesporingen. Det meldes fra flere bydeler at arbeidsmengden nå er så stor at kvaliteten i smittesporingsarbeidet svekkes.

– Det er nødvendig å innføre rødt nivå på ungdomsskolene nå for å begrense smitte. Elever og alle ansatte i skolen har gjort en fantastisk innsats gjennom hele pandemien. Vi skal gjøre det vi kan for å følge opp elevene så godt som mulig i en veldig krevende situasjon, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Tiltakene vil tre i kraft på tirsdag klokken 13.00, men ungdomsskolene vil ha rødt nivå allerede fra tirsdag morgen.