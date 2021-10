Ungdommene inntar biblioteket i høstferien

Program for høstferien på Deichman Røa:

Gamingturnering med Eldorado Esport & Entertainment!



Kl. 11.00 – 15.00 mandag til fredag

Mandag: Denne dagen er for deg som har lyst til å lære mer om spillene vi skal spille denne uken. Våre Coacher går gjennom og viser deg hva som kan gjør deg til en bedre spiller i de forskjellige spillene. Her er det 5 påmeldingsplasser per slott, og totalt 30 plasser gjennom dagen.

Tirsdag: Dette er CS:GO sin store dag, hvor vi inviterer ungdommen til å gå sammen med vennene sine for å konkurrere i hvem som har det beste CS:Go laget. Det er 6 bolker lagt av til denne dagen, og det er plass til to lag à 2 spillere i hver bolk. Totalt 5 personer per bolk og 30 totalt i løpet av dagen. Dersom det ikke kommer nok påmeldinger av lag, kan vi sette sammen lag basert på oppmøte.

Onsdag: På onsdag er dagen lagt av til å konkurrere i League of Legends (LoL). Denne dagen har også 6 bolker, hvor ungdommen inviteres til å spille mot hverandre. I likhet med gårsdagen er dette en dag hvor 2 spillere spiller på lag sammen. Det er 6 bolker lagt av til denne dagen, og det er plass til to lag à 2 spillere i hver bolk. Totalt 5 personer per bolk og 30 totalt i løpet av dagen. Dersom det ikke kommer nok påmeldinger av lag, kan vi sette sammen lag basert på oppmøte.

Torsdag: Den store Fortnite-dagen, her inviterer vi ungdommen til frispill. Her kan det komme 5 personer per bolk, med 6 bolker denne dagen. Det vil ikke være slik at du trenger å ha noen venner å spille med, men vi setter de sammen når det skal spilles mot hverandre.

Fredag: Konkurransedag/turneringsdagen. Her ønsker vi at flest mulig skal være med. Det vil være små konkurranser i hvert spill, her vil coachene våre ta påmelding av de spillerne som har deltatt de andre dagene for å se hvor mange det er som ønsker å delta i konkurransene.

Arrangeres av Deichman Røa og Eldorado Esport & Entertainment

Brettspill og sjakk



Kl. 18.00-20.00 på tirsdag blir det brettspillkveld

Velkommen til en kveld med forskjellige brettspill! Vi har kjøpt inn masse nye morsomme spill og noen gode gamle klassikere. Det blir snacks også!

Kl. 17.00 – 20.00 på torsdag blir det sjakkturnering med Dragulf sjakklubb.

Det er mange turneringsformer i sjakk, men vi satser på såkalt «lynsjakk». Betenkningstiden er 5 minutter på hele partiet per spiller. Det betyr at hvert parti kan ta 10 minutter. Om tiden renner ut, vil man tape partiet uansett hvordan stillingen på brettet er. Så litt stress, men det er bare gøy! Det spilles 6 runder Monrad, som det heter. Det betyr at det blir 6 partier på samtlige der man hele veien vil møte de med like mange poeng som seg selv omtrent. Ingen blir slått ut! Det er ingen begrensninger på å være med. Det holder å kunne reglene! Det blir servering av snacks og premier til 1., 2. og 3. plass

Skremmende sminkekurs!

Onsdag 17.00 – 18.00

På denne spesialeffekt-workshopen lærer influenser Helena Heméra deg hvordan du skal lage en realistisk kuttet hals-look til Halloween med SFX-sminke. Helene Heméra er en 26 år gammel sminkeentusiast bosatt i Oslo. Hun har juristutdanning, men er nå influenser på fulltid. Helene har blant annet jobbet i Los Angeles hvor hun samarbeidet med NYX, deltatt i Glow-up på TV2, og samarbeidet med Inglot om egen øyeskyggepallett.

OBS:Du må ta med deg bordspeil + foundation som passer din hudfarge

Film- og pizza!

Mandag, onsdag og fredag 18.00 – 20.00

Velkommen til gratis filmvisning med pizzaservering! Kom alene eller ta med deg en kompis eller hele gjengen din. Kinoprogram kommer!