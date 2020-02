Ja, dette har politiet avdekket ved en skole i Oslo vest. «Vi applauderer den aktuelle rektoren for åpenhetskultur og tydelighet,» skriver Ungdomsavsnittet ved Majorstuen politistasjon.

07.02.2020

OSLO VEST: Fredag ettermiddag gikk Ungdomsavsnittet ved Majorstuen politistasjon ut med en melding på sin Facebook-side, der de beskriver hvordan de denne uken har gjennomført «en rettet innsats i Oslo vest.»

«Vi avdekket at ungdom trakk seg ut av skolens område for å bruke narkotika i skoletiden. Vi har snakket med foreldre, lagt til rette for hjelpetiltak og involvert samarbeidspartnere.»



Det skriver Ungdomsavsnittet blant annet. Her er resten av meldingen:



«Vi applauderer den aktuelle rektoren for åpenhetskultur og tydelighet. I neste uke vil vi sende ut et felles brev til foreldre på den aktuelle skolen. Videre vil politiet trappe opp synlighet og tilstedeværelse under mottoet; «stil og smil».

Relasjonsbygging og samhandling har høy prioritet. Det vi har avdekket bekymrer oss. Det vi erfarer er sårt. Mange av ungdommene vi snakker med opplever håpløshet og en vanskelig situasjon. De begynner gjerne i det små, men det utvikler seg fort. Ofte blir «boblen» beskrevet. Livet passerer forbi mens de sitter passivt på sidelinja. Ungdomsavsnittet gir honnør til bydelene for ansettelse av ruskonsulenter og fagpersoner. De som arbeider for ungdommene våre! Med hjertet i hende gjør de en forbilledlig jobb og forskjell. I neste uke gjør vi en ny rettet innsats. Skolehverdagen skal være en trygg og god læringsarena! Vi har ingen å miste! Ta godt vare på hverandre! God helg! Hilsen alle oss på Ungdomsavsnittet.»

