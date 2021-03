«Underlig at hun gikk i baret»

Jeg har alltid hørt at 13 til bords er ingen god idé. Jeg har i mine yngre dager selv fått erfare at det betød trøbbel.

Publisert: 25.03.2021 kl 08:00

Erna Solberg har også fått kjenne på kroppen hva 13 til bords vil si – selv om statsministeren ikke selv var til stede på den mye omtalte middagen på Geilo.



Nestlederen i Arbeiderpartiet – Bjørnar Skjæran – har vært ute i mediestormen. Både han og Erna Solberg har måttet legge seg flate for det norske folk og be om unnskyldning. Det skulle da også bare mangle. Den ene skulle feire 60-årsdagen sin sammen med mange familiemedlemmer. Den andre skulle slukke tørsten i en hotellsuite i Bodø sammen med for mange partifeller.

I etterkant av begge hendelsene har det i alle kanaler vært diskutert stolpe opp og stolpe ned om hvilke tiltak som gjelder – om det er forskrift, anbefalinger, råd eller oppfordring. Om verbet skal eller bør er det bærende, diskuteres med stor iver. Er det et arrangement eller ikke?

Det hentes inn eksperter til å uttale seg om det er innenfor eller utenfor det som kan bøtelegges. Hva sier reglene? Hvilke regler gjelder akkurat nå? For hvilke områder gjelder de ulike tiltakene? Blir de forandret i morgen – eller om en uke?

Det er nå så vanskelige at helsedirektør Bjørn Guldvåg og sjefen for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg – på direkten i Dagsnytt 18 – ble svar skyldig. Jeg forstår godt at de ikke husker alt og Guldvåg henviste innbyggerne til nettsider. Det er dessverre en del som ikke kan bruke digitale verktøy og så kan en ikke se bort fra at det også kan by på språkutfordringer, slik at nettet ikke er til stor hjelp.

Vi mennesker er opptatt av rettferdighet, av likhet for loven, av det vi kan konkretisere. De som sitter ved roret og bestemmer hvordan du og jeg skal oppføre oss – både lokalt og sentralt – har forsøkt å bekjempe en pandemi på denne måten. Vi tar det derfor som en selvfølge at de selv følger det de selv har bestemt. At de ikke glemmer seg.

De to hendelsene er klart provoserende – kanskje særlig overfor enmanns-kohorter. Overfor mennesker som er blitt fratatt samvær med familie og venner som står en nær. Også overfor dem som er i livets utfordrende livssituasjoner som fødsel og død. Som blir bedt om ikke å feste, ikke være sammen med noen, ikke reise hjem, ikke feire.

Men er lover og regler, forskrifter og oppfordringer, bør og skal, sammenkomster med fem, ti eller 13-14 interessant i det hele tatt?

På mange måter ikke.

Hvorfor?

Fordi etterkommerne etter herr og fru Korona, bryr seg ikke om dette i det hele tatt! De meget smittsomme virustypene ber bare om én eneste ting – at vi flokker oss. At vi kommer sammen. At vi er tett på hverandre. Det er i grunnen det eneste virusene ber om.

Ut fra dette ståstedet er det underlig at både statsministeren og nestlederen klarte å gå i baret. Myndighetene har egentlig kun ett eneste budskap til innbyggerne – og det er klinkende klart og lett å huske: ikke meng dere.

Bjørg Duve

Journalist