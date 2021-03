«En varslet katastrofe – vi kan ikke vente på neste trafikk- ulykke i Vinderenkrysset. Noe må gjøres. Nå.» Det er tittelen på aksjonen FAU på Vinderen skole har satt i gang på Minsak.no.

Publisert: 19.03.2021 kl 17:55

VINDEREN: Fredag ble det satt i gang en underskriftskampanje på Minsak.no, og kampanjen er signert av FAU Vinderen skole.

«I over 40 år har beboere på Vinderen fryktet trafikken i Vinderenkrysset, og utallige foreldregenerasjoner ved Vinderen skole har slåss for å få til en utbedring av krysset, men så langt uten resultat.»



Slik starter innlegget, som blant annet fokuserer på at «Vinderenkrysset er underdimensjonert, sterkt overbelastet og ett av Oslos farligste kryss.»

FAU skriver blant annet: «Nesten daglig rapporteres det om farlige situasjoner. Det er små barn fra 5 år og oppover som må ta seg gjennom Vinderenkrysset til og fra skolen. Hver morgen må foreldre ved Vinderen skole stå vakt i krysset for å sikre at barna kommer trygt til skolen. Uten vaktene hadde ikke barna kunnet gå alene til skolen. Sånn kan det ikke være.»