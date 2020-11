Ullern-vennen Ray Clemence

En helt fotballverden sørger – ikke minst i Liverpool, men også hos oss i Ullern som fikk så mye glede av Ray Clemence.

Publisert: 16.11.2020 kl 10:40

ULLERN: Fotballskolen på Ullernbanen var et lokalt eventyr i perioden 1979 til 1995 – et eventyr som hadde forgreninger ut til hele Norge. I denne perioden var flere tusen ungdommer innom for å møte sine fotballhelter fra England – og den største av dem alle var Ray Clemence. Søndag 15. november døde keeperhelten.

Jeg møtte Ray første gang midt på 1970-tallet, og idéen om en fotballskole oppsto i samarbeid med mannen som trente Ullerns A-lag den gangen, Ron Meades. Han hadde drevet fotball- og språkskole noen år i London, og ville ha meg med på å markedsføre dette. Jeg foreslo da å lage en fotballskole på Ullern.

Under mitt besøk i Liverpool i 1978 traff jeg Ray Clemence og Liverpool-kaptein Emlyn Hughes. Forslaget ble godt tatt i mot, og året etter kom de begge til Oslo og Ullern. Opplegget som ble introdusert da, skulle bli en mal for alle senere fotballskoler. Vi kjørte to kurs à en uke, og det kom ungdommer fra hele landet – til å begynne med kun gutter.

For Emlyns del ble det med det ene året, men for Ray Clemence ble det altså starten på et livslangt nært forhold til Norge. Flere tusen unge har møtt ham, og jeg er nesten helt sikkert på at han har møtt flere norske fotballungdommer enn noen annen engelsk spiller.

Alltid imøtekommende, blid og med en helt utrolig evne til å få kontakt med alle. Han hadde en formidlingsevne som var fantastisk, og han ble derfor også en kjær foredragsholder om sitt liv som fotballspiller. Han har vært på farten rundt i Norge og underholdt med sine fortellinger på lokale Liverpool supporterklubber i flere år.

Men hans hjerte i Norge lå alltid hos Ullern. Dette gjentok han mange ganger under vårt 40-årige samarbeid og vennskap. I alle år husket han navn på Ullern-folk som var med på arrangementet og ga uttrykk for det flotte miljøet og all hjelp han opplevde på Ullernbanen.

Fotballskolen var et stort arrangement som trakk veksler på frivillighet blant Ullern Idrettsforenings folk. 40-50 mennesker var involvert i vakthold, transport, mat, lagledelse, trenerbistand etc. Et utrolig flott samarbeid som skapte verdier for Ullern økonomisk, men også menneskelig gjennom en verdifull styrking av miljøet. Dette var noe som bidro til en mer aktiv og levedyktig fotball-avdeling enn noen gang.

Det er ingen tvil om at fotballskolen var kanskje den viktigste årsak til at Ullern i denne perioden ved to anledninger spilte på landets nest øverste nivå med sitt A-lag.

På mange måter var Ray Clemence motoren i det sportslige – og derfor kan man trygt si at keeperkjempen fra Liverpool hadde en stor betydning for utviklingen av Ullern-fotballen i denne perioden. Det var også gjennom Ray at flere andre topp-spillere i England kom til Ullern som trenere. På Ullernbanen var kjente navn som Phil Neal, Sammy Lee, David Johnson, Steve Nicol.

I de siste årene var også John Barnes og Stig Inge Bjørnebye innom. Siste fotballskole ble arrangert i 1997, med Liverpool-spilllerne Stig Inge Bjørnebye Bjørn Tore Kvarme som trenere, men da på et noe mindre aktivitetsnivå enn glansperioden på 1980-tallet.

Ray (t.v) og Reidar i 2017, da de blant annet reiste rundt og besøkte norske Liverpool-supporterklubber. Foto: Privat

Ray slet med kreft de siste 15-16 årene, men han var hele veien ved godt mot. Han gjennomgikk en rekke behandlinger, men prostatakreften som hadde spredd seg skulle vise seg vanskelig å stoppe. Han la ikke skjul på sin sykdom, og sa ved flere anledninger hvor viktig det var å oppdage kreften tidlig. Han gikk selv for lenge med kreften.

Så sent som i 2017 var han i Norge, og under møte med supporterklubbene til Liverpool og Tottenham (lagene spilte mot hverandre den dagen) ga han klare råd til alle fremmøte: Sjekk dere for prostatakreft i tide!

At han nå er borte er vanskelig å ta inn over seg. Personlig har jeg hatt kontakt med Ray hele tiden siden 1978 I 2017 var han innom Ullernbanen til et gjensyn med gamle tomter, og i 2019 kom hans siste besøk i Norge da han besøkte tre forskjellige Liverpool supporterklubber.

Siste gang jeg hadde kontakt med ham, var for 3-4 uker siden. Da var han på sykehus, men stadig ved godt mot. Men denne gangen skulle det ikke gå veien, og søndag døde han.

En helt fotballverden sørger – ikke minst i Liverpool, men også hos oss i Ullern som fikk så mye glede av Ray Clemence.

RIP kjære venn.

Reidar Martinsen