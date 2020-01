– Ullern trenger flere kommunale boliger

– Vi trenger flere kommunale boliger, og bolig som er bedre tilpasset ulike brukergrupper, sier lederen av bydelsutvalget i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen. Ullern er en av de bydelene som har færrest kommunale boliger.

Publisert: 27.01.2020 kl 09:40

BYDEL ULLERN: De siste årene har det ikke skjedd stort på dette området grunnet Boligbygg skandalen og full innkjøpsstopp. Pedersen konstaterer at behovet er voksende.

– Gapet mellom tilbud og etterspørsel bare vokser.

– Trenger vi et mer tilpasset boligmarked?



– Ja. Vi har for få boliger til seniorene – de over 55 år – men vi har også for få boliger til ungdom og unge mennesker samt flyktninger. De skal også ha et sted å bo. Mennesker har ulike bo-behov avhengig av alder og livssituasjon, sier Pedersen. Han trekker fram at vi i Oslo ser en tendens til at en god del eldre mennesker selger husene sine og flytter i leilighet.

– Hva kan kommunen gjøre for å påvirke?



– Som politikere må vi bruke vår påvirkningskraft.

– Hvilke midler har du til rådighet?



– Vi kan si noe om ønsket utvikling gjennom konkrete krav i reguleringsplaner.

Uten å binde seg til tall, kan politikerne for eksempel vedta at i en utbygging skal ha rundt 10 prosent av boenhetene være tilpasset eldregenerasjonen og ca. 10 prosent ungdommer og deres livssituasjon.



– Vil dette være med på å fordyre en utbygging?



– Nei. Det vil det ikke være. Unge trenger trolig enklere løsninger. Eldre trenger kanskje at det tas hensyn til at en med tiden må få en rullestol inn.

Flytte på penger

De kommunale boligene i Oslo, er ikke billige. Det er samme pris uavhengig av hvor i Oslo du bor. Det er Oslo bystyre som fastsetter leieprisen.

– Vi må helt klart se på prisnivået. Byrådet har lover å komme tilbake til bystyret med hensyn til utleieprisen.

– Det klages på at det koster for mye å leie kommunale boliger.

– Det forstår jeg, og det kan ikke være noen god idé å gi med den ene hånden og ta med den andre, sier Pedersen. Det han har i tankene er at det er ikke noe poeng å sette leieprisen så høyt at en må søke om bostøtte.



– Da blir det jo bare å flytte rundt på penger uten at det er noe god hensikt i akkurat det. Vi må få ned prisene, sier bydelslederen, som opplever dette som en tap-tap-situasjon.

– Det blir en vinn-vinn-situasjon når mennesker opplever at de mestrer og kan klare sine boutgifter, sier Carl Oscar Pedersen, som er veldig opptatt av at en skal prøve å legge til rette for at mennesker skal klare seg selv. Når folk trenger hjelp, skal de få det, men målet er at folk skal leve mest mulig selvstendige liv.

Følg Akersposten på Facebook