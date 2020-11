«Vi vil skåne Sollerudstranda i anleggsperioden»

Ullern SV har jobbet for å sikre at tilgangen til Sollerudstranda i så stor grad som mulig mens anleggsarbeidet for vannforsyningsanlegget pågår. Rent drikkevann må sikres for Oslo i framtiden, men det er også viktig å sikre at anleggsfasen blir så skånsom som mulig.

Publisert: 12.11.2020 kl 15:05

Byggingen av det nye vannforsyningsanlegget på Huseby belaster befolkningen i bydel Ullern. Ullern SV har over lengre tid jobbet lokalt og med støtte i Oslo SV for å redusere anleggsfasens påvirkning på friområdet Sollerudstranda. I sprengningsfasen planlegger Vann og avløpsetaten (VAV) å beslaglegge området mellom barnehagen og sjøen; det mest brukte gressområdet ved stranda. Bruksverdien av friområdet blir sterkt redusert fram til 2028.

Koronakrisen har vist hvor ekstremt viktig nærnaturen er for befolkningen i bydelen. Aldri har Sollerudstranda vært brukt så mye som i år. Dette understreker viktigheten av å ha felles områder for barn og unge til lek, spill, bading og familiesamvær, og gi tilgang til sjø og natur til alle.

Ny vannforsyning til Oslo må bygges for å sikre byens tilgang til drikkevann etter som byen vokser, eller om noe skulle true tilgangen på rent vann fra renseanlegget ved Maridalsvannet. Både på kort og på lengre sikt er det likevel flere tiltak som fortsatt kan bidra til å minske belastningen på Sollerudstranda i den lange anleggsperioden.

Ullern SV vil at riggområdet skal flyttes lenger inn fra strandkanten. VAV har fått tilbud om leie av asfalterte arealer og den nedlagte barnehagen fra Sollerudstranda skole, fordi disse ikke kan benyttes av skolen i anleggsperioden. Ved å bruke disse arealene, kan de grønne områdene ved vannkanten frigis til folk flest, samtidig som skolen delvis kompenseres for den uforholdsmessige belastningen. VAV virker lite motivert i prosessen, og forhandlinger trekker ut. Ullern SV mener at VAV i samarbeid med skolen, entreprenøren Skanska, og Plan og bygningsetaten nå må finne en løsning. Vi har opplevd å få god støtte fra Oslo SV i denne saken, men har foreløpig fått lite gehør fra byråden. Nå haster det å få en avtale med skolen og finne mer optimale løsninger for både skole og innbyggere.

Koronasituasjonen bidro til at Sollerudstranda ble viktig som urban nærnatur. Riggområdet må flyttes vekk fra det mest brukte gressområdet ved stranden. Foto: K. Hegna, juni 2020

Ullern SV vil også følge prosessen videre tett, og jobbe for at nærmiljøet kompenseres for tapet av viktige tilbud gjennom anleggsperioden. Vi ønsker at Bymiljøetaten skal finne plass til et kompenserende lekeområde et sted på friområdet som i dag ikke er i utstrakt bruk, i god avstand til anleggsarbeidet. Riggområdet må støyskjermes best mulig. I tillegg mener Ullern SV at den vestlige stranden må utbedres, samt at det utredes muligheter for at områder østover mot Skøyen kan tilrettelegges bedre for bading og sjøliv. Skolens erstatningslokaler i Sollerud gård ligger støyutsatt til i rød støysone. VAV må sikre at støymålinger gjøres før lokalene tas fullt ut i bruk, slik at støyskjerming kan gjennomføres i tide.

De kompenserende tiltakene må gjennomføres. Det er ikke her man sparer penger i et prosjekt med så stort budsjett og store negative konsekvenser for befolkningen. Her må VAV være på tilbudssiden og sikre både befolkning, elever og sitt eget ettermæle i bydelen.

Beate Bruun og Kristinn Hegna

Ullern SV