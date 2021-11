Ullern satser ungt og lokalt

Med svenske Daniel Svedberg (49) som ny trener satser bandyherrene til Ullern ungt og lokalt denne sesongen. Onsdag serieåpner de mot Ullevål.

Publisert: 16.11.2021 kl 09:05

BOGSTAD: – Jeg har vært her to-tre ganger og vet jo ingenting, så for meg er alle unge eller gamle. For meg er det et hvitt papir og så skal hele klubben skape noe sammen, og jeg skal være en del av det, sier Svedberg.

Svensken er en stor bandyprofil i hjemlandet og har spilt i en rekke svenske klubber samt at han har blitt svensk mester. I 2009 debuterte han som trener, men har ikke hatt en trenerjobb siden 2015 på grunn av oppfølging av barn.

Så da Ullern kom med henvendelsen for noen uker siden ble han fristet.

– Jeg har hatt forespørsler de siste årene, men ikke i år. Det passet i livet mitt nå å reise hit. Jeg synes det er deilig å reise, lære mennesker å kjenne og trene, sier Svedberg.

– Hvorfor Ullern?

– Min plan er at vi skal få et felles bilde av hvordan vi skal gjøre ting i hele klubben, hvordan man skal spille og trene med ungdommene, hvordan man skal finne samarbeidet mellom ungdommene og seniorene, lære opp spillere, hvordan de skal se det som en utvikling, at de utvikles som mennesker, og verktøyet er bandy.

Sånn tenker jeg, at vi skal lære oss å utvikle oss sammen, og vi gjøre det via bandy, forteller Svedberg, som skal pendle fra Värmland.

UNG OG LOVENDE 1: Jon Henrik Heyerdahl er en av juniorene i Ullern. Foto: Solfrid Therese Nordbakk

Trøblete oppkjøring

Men han får en jobb å gjøre å gjøre i Ullern, som forrige sesong plukket elleve poeng på fjorten kamper, og siden da har en rekke spillere gitt seg i klubben.

Inn har de hentet tre spillere fra juniorlaget, men svensken er ikke skremt.

– Vi har mange dyktige unge spillere som er sugne. Jeg vet ikke hvilke som var her forrige sesong – jeg vet bare om de som er her nå, og vi satser på de spillerne som vi har. Når vi har funnet vår identitet, så tror jeg mange vil komme tilbake, mener Svedberg.

Lørdag var Akersposten til stede da Ullern hadde sin første trening på stor is, noe som har vært en mangelvare i oppkjøringen på grunn av mildværet i høst.

– Været har vært varmt, men hadde jeg kunnet påvirke det, så hadde jeg gjort noe annet i livet, sier svensken med et glimt i øyet.

– Men hvordan har egentlig oppkjøringen vært?

– Det har vært vanskelig, fremfor alt for dem som har vært her som må reise til Hønefoss og ulike steder for å trene. Men nå er det snart is på banen (Ullernbanen) og det er is her (Røa Kunstisbane Bogstad), så nå blir det bra. Vi ser fremover, sier Svedberg.

Og kaptein Vemund Stenbekk Thorkildsen (26) forteller at spillergruppa har fått et bra inntrykk av sin nye trener.

– Du hører og ser på hele mannen at han har mye bandykunnskap. Det er en ting, men han er også opptatt av det utenomsportslige, det å utvikle oss som en gruppe. Både som individ, gruppe og bandyspillere, hele pakka. Det er motiverende å høre på og jeg håper det drar oss med på hans visjon, at vi klarer det som en gruppe, sier kaptein Vemund Stenbekk Thorkildsen (26).

Han har vært seks år i Ullern og blir en av veteranene i et svært ungt Ullern-lag denne sesongen.

– Det at vi er en såpass ung tropp, i bandy er erfaring alt, det gjør at det blir tøft. Det vet alle som er med her nå at det kommer til å bli en tøff sesong, men samtidig har vi utrolig mye potensiale i laget. Det er der vi har mye å hente, forteller Thorkildsen.

Målet er kvartfinale

– Klubben har satt et mål om at dere skal klare kvartfinale – er det realistisk?

– Ja, det er det. Men samtidig, vi har en jobb å gjøre for at det skal bli realistisk for å si det sånn. Jeg er ikke pessimistisk – det er bare sånn det er. Vi har en jobb å gjøre, og hvis vi klarer å gjennomføre den planen som vi har satt oss, så er det helt klart realistisk.

Seriestarten ble utsatt på grunn av mildvær og manglende is, men førstkommende onsdag går første seriekamp mot Ullevål endelig av stabelen. Søndag serieåpnet Ullevål med 1-6-tap hjemme for Ready på Bergbanen.

– Vi er så klar som vi kan få blitt. Ideelt sett hadde vi hatt en bedre sesongoppkjøring - det er klart, men når onsdagen kommer, så må vi være klare.

– Og motstander Ullevål da?

– Av det jeg vet, så har de ikke en veldig bred tropp de heller, men de har nok en mer erfaren tropp. Selv om styrkeforholdene har vært litt annerledes tidligere år der Ullern har vært over Ullevål, men jeg ser ikke sånn på det i år, så vi skal gjøre en god kamp for å ta poeng der.