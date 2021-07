Ullern mot eliteserielag i cupen

Det er åtte år siden sist. Nå skjer det igjen. Ullern skal opp mot Vålerenga i 2. runde i Norgesmesterskapet i fotball. Sist gang endte med tap 1-8 for Ullern.

Publisert: 26.07.2021 kl 19:05

ULLERNBANEN: Ullerns 3-1-seier over Asker i 1. runde søndag var overbevisende. For første gang på lang, lang tid var det igjen seniorfotball å se på Ullernbanen. I den kampen startet gjestene best, men til tross for at Ullern fikk både straffespark i mot seg og rødt kort, endte det en grei seier.

Lå under ved pause

Ullern-trener Didrik Bjella sa dette etter kampen mot Asker:

– Jeg er veldig fornøyd med det spillerne leverer i dag. Vi gjennomfører strategien vår slik vi ønsket og får betalt for det. Asker får lov til å ha mye ball i første omgang, og det var vi forberedt på. Så skulle vi helst gått til pause på 0-0, men vi lar oss ikke stresse av at vi ligger under. Vi hadde nok av farligheter på dødball i første omgang, og vi sa i pausen at så lenge vi ikke slipper inn flere mål, så er vi trygge på at vi vil skape nok muligheter til å utlikne.

– Jeg synes vi fortsetter å forsvare oss godt til tross for å spille store deler av andre omgang med én mann mindre, og når Kirsebom varter opp med en strafferedning i tillegg, er det vanskelig å score på oss. En fortjent seier og en solid gjennomføring av gutta, sier Bjella som kunne notere seg mål av Finn Badou Jor (straffe), Lars Følstad og Harold Biata Mufoncol.

– Deilig

Om kampen mot Vålerenga sier Bjella: – Etter 638 dager siden sist tellende fotballkamp er det deilig å endelig kunne konkurrere om noe som betyr litt igjen.

I forkant av kampen mot Asker var det kun et par spillere som hadde fått kjenne på å spille 90 minutter i treningskamp før det smalt i 1.runde. Å gå videre derfra for så å møte Vålerenga i 2.runde kunne ikke ha vært mer moro, dette gleder vi oss veldig til.

– I 2018 var det nære på mot Stabæk, og i 2019 var vi tilsvarende nære mot Strømsgodset. Nå har vi samlet opp nesten to år med overskudd, så vi satser på at vi også kan gi Fagermo & co litt motstand.

– Det er ikke hver helg man skal sitte å se europacup for å analysere neste motstander, så det skal vi kose oss med. Vi satser på å avgjøre det hele før 90 minutter er spilt, for om Vålerenga skulle være så heldige å holde nullen til ekstraomganger, tror jeg det skal holde hardt for oss med kun ett ekstra bytte, smiler Bjella.

Kamp om opprykk?

Om sesongens virkelige store mål sier han: – Når det gjelder sesongen, er ambisjonene helt klart at vi ønsker å være med i kampen om et opprykk. Det er samtidig lettere sagt enn gjort, og med kun 13 kamper vil flaks, uflaks og tilfeldigheter kunne ha en mer avgjørende innflytelse enn om disse tingene får utjevne seg over en full sesong på 26 kamper. Stallen vår har som de fleste andre lag på dette nivået litt rusk etter en lang periode uten trening. Selv om de fleste nå er på vei tilbake, er ikke alle klare for å spille så mye jeg gjerne skulle ønsket.

– Jeg får svare så kjedelig som at vi får ta én kamp av gangen og telle opp til slutt, avslutter Didrik Bjella som forventer fullt hus på Ullernbanen søndag kl. 18.

Godset til Gressbanen

Også Ready får besøk av eliteserielag i andre runde i cupen, etter at de banket Grei i første runde søndag.