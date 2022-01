Ullern-lovord som kommer rett fra hjertet

Når elevene selv presenterer Ullern videregående skole i en halvtimes lang Youtube-video, har de mye positivt å si om skolen sin. Og de lover at det kommer fra hjertet.

Publisert: 24.01.2022 kl 14:40

ULLERN: Etter at korona-pandemien gjorde det umulig å gjennom en vanlig «åpen dag» på Ullern videregående skole for et år siden, hadde elever og ansatte håpet at det skulle bli mulig å åpne skolen i år. Men nok en gang må de tenke annerledes.

– Derfor spiller vi nå inn et program som skal vare i en halvtimes tid, som blant annet inneholder korte videoer vi har lagd om de forskjellige linjene her på Ullern videregående, sier Emil Kvarekvål. Han går i andre klasse på Medier og kommunikasjon (MK).

Det er elever på MK-linjen som har fått i oppdrag å presentere skolen for alle dem som er interessert i å finne ut mer om skolen før 10.klasseingene skal søke seg til videregående skole denne vinteren.

– Vi har lagd korte promo-videoer og alle linjene, og så spiller vi inn litt mellom innslagene, sier han.

Når Akersposten møter Emil, er det like før generalprøve på innspillingen. I sofaen sitter medprogramleder Pia Kvande, som går i samme klasse som Emil – og førsteklassingen Erik André Halsen.

– Som «førstis» er det veldig gøy å være med på dette. Her kan vi vise at vi kan noe, og det er gøy å være med og lage et profesjonelt filmsetup, sier Erik.

Fulle av lovord

De skal altså gjøre en innsats for å selge inn Ullern til dem som går i 10. klasse og står foran det store valget om hvor de skal gå videre på skole. Ullern har i mange år vært blant de mest populære videregående skolene i byen, og de tre elevene Akersposten snakker med, er strålende fornøyde med at de valgte å gå nettopp her.

– Det viktigste er jo det gode skoletilbudet Ullern har, men det er også viktig å snakke om det sosiale miljøet på skolen, sier Emil.

Han forteller at allerede når man starter i første klasse på Ullern, blir man godt tatt i mot av faddere, som er mange engasjerte elever på skolen som hjelper med å informere, forklare og inkludere.

– De bidrar til en myk og god skolestart. Fadderne er veldig betryggende å ha i starten. Vi ønsker virkelig å få frem det gode sosiale miljøet her på Ullern, sier han.

– Jeg er også veldig glad for at jeg valgte Ullern, sier Erik, som altså startet sist høst. – Man merker at samhold er viktig, og man føler seg velkommen her. Jeg sier som rektor sa på første skoledag, vennskap før kunnskap! Slik følte jeg det da jeg begynte på Medier og kommunikasjon.

– Det er viktig at det er hyggelig å gå på skolen. Det er mange aktiviteter som bidrar til godt samhold, sier Pia.

– Så når dere snakker i programmet dere nå lager for kommende elever og deres foresatte, snakker dere rett fra hjertet?

– Ja, rett fra hjertet! smiler Pia. – Og så har vi gode lærere her, det er viktig.

God atmosfære

– Det beste hadde vært om de hadde kunnet komme for å se på skolen. Det er vanskeligere å selge en atmosfære på en stream. Men nå blir det sånn, sier rektor Torill Røeggen, mens hun ser utover det midlertidige studioet elevene har bygd opp for anledningen.

Hun lar seg imponere over jobben de legger ned for å lage presentasjonen.

– Det viktigste for oss på Ullern er ikke å være den mest søkte skolen, men å fylle skolen med de elevene som virkelig har lyst til å gå her. Da greier vi å skape den gode atmosfæren, sier hun.

På Youtube

Fra klokken 15 mandag 24. januar kan du se programmet hvor elevene presenterer sin egen skole, som altså er et alternativ til tradisjonell «åpen dag», som i år utgår på grunn av pandemien.

Her finner du sendingen på Youtube, tilgjengelig fra mandag kl. 15. På denne Youtube-siden vil det være mulig å chatte mellom kl. 15 og 20. Både lærere og elever vil svare på spørsmål.

Du finner Ullern vgs’ Youtube-kanal her