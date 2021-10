«Ullern-gutta rykker opp i år!»

Med 2-1-seier over Mjølner i Narvik er fotballherrene til Ullern klare for Norsk Tipping-ligaen (2. divisjon) neste sesong.

Publisert: 18.10.2021 kl 08:30

ULLERN/GARDERMOEN: – Fantastisk morsomt. Det er jo utrolig deilig å ha klart det allerede to runder før vi er ferdigspilt. Gutta har prestert bra gjennom hele sesongen, og vi har blitt bedre for hver uke som har gått, sier Ullern-trener Didrik Bjella.

Siden Junkeren tapte hjemme mot Nordstrand, trengte Ullern bare ett poeng for å avgjøre opprykket, men scoringer av Nicholas Grøndalen Kristiansen og Finn Badou Jor sikret 2-1-seier.

Med ni seiere og to uavgjort på elleve kamper samt 29 poeng - ni poeng foran nummer to - kan man godt si at opprykket er fortjent.

– Vi har vært opptatte av at vi skal avgjøre dette selv og det har vi klart. Vi har tatt så mye poeng at dette har vi klart helt på egen hånd, sier Bjella.

– Hvilke følelser sitter du igjen med nå?

– Rett og slett veldig glad og fornøyd. Vi jobber så mange timer i uka for å vinne fotballkamper, og nå når vi har gått ubeseiret igjennom en hel sesong, så er det akkurat det vi jobber for hver eneste dag. Dette er kjempegøy, og det er veldig fortjent, forteller Ullern-treneren.

God stemning på Gardermoen

Da Ullern landet på Gardermoen sent søndag kveld, sto stemningen i taket med sang, nye t-trøyer og Ullern-flagg. Etter å ha startet på feiringen på Gardermoen gikk turen til Majorstuen, hvor de fortsatte feiringen litt til.

– Når vi først rykker opp borte i Narvik, så er det veldig gøy å komme på Gardermoen og bli møtt av de som ikke fikk være med opp dit i utgangspunktet, og styreledere og sportslig ledere, sier Bjella.

Opprykket har vært etterlengtet for hele klubben, og keeper Terje Kirsebom forteller at de har jobbet for det de siste årene.

– Det betyr alt egentlig. Planen vår var å rykke opp i 2019, og så klarte vi det ikke da vi møtte et veldig bra Vålerenga 2-lag i serien. Så røk jo hele 2020 med korona, og halve 2021. Så vi klarte det i år, og Ullern er en klubb som skal spille 2. divisjon, så det var deilig å få dem opp igjen, sier keeper Terje Kirsebom (42).

Veteranen spiller sin tiende sesong i Ullern sammenlagt, og han utelukker ikke en ny sesong i Ullern.

– Ja, du skal ikke se bort i fra det, smiler veteranen.

En som har tatt bra med ansvar med syv scoringer i serien for Ullern denne sesongen, er Jens Bonde Aslaksrud (23). Han kom fra Kjelsås foran sesongen.

– Jeg har kommet meg veldig godt inn i gruppa, og de har lært seg å spille med meg. Når jeg får mange baller å jobbe med, så blir det mål til slutt, sier Aslaksrud.

23-åringen har fått med seg mange kamper i 2. divisjon for Kjelsås og vet godt hva som venter Ullern neste sesong.

– Det er litt hardere nivå, flere dueller, og man må stå i mot. Så det er enda mer fysisk.

Må ha hjelp

Allerede nå har trener Didrik Bjella begynt å se fremover mot en sesong i 2022 i 2. divisjon – og han vet at det må jobbes hardt i alle ledd.

– Vi kommer til å befinne oss i konkurranse med klubber som har mye større budsjett enn oss, så vi kommer til å trenge hjelp med å få nye sponsorer på plass. Det er en stor jobb hvis vi skal klare å overleve i 2. divisjon og kanskje gjøre det bra der. Da trenger vi litt mer hjelp fra andre, sier Bjella.

– Og så trenger dere kanskje noen forsterkninger?

– Direkte forsterkninger er jeg ikke sikker på om vi trenger, for vi er et veldig godt fotball-lag, men litt nytt blod inn i troppen er alltid fint. Og så er det noe med det å ha spillerne på en kontrakt som gjør at de blir værende for oss og at vi ikke mister dem så fort de gjør det bra. Så igjen, vi trenger noen sponsorer som kan hjelpe oss, forklarer Ullern-treneren.

Ullern spiller for øvrig hjemme mot Melbo til helgen, før de avslutter borte mot Lokomotiv Oslo 30. oktober.