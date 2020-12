Ullern-folk har fått sin egen BUA

Om Organisasjonen BUA:



BUA er en ideell og frivillig organisasjon, som ble stiftet i 2014 av sosiale entreprenører, som ville bidra til at flere barn og unge ble mer fysisk aktive. Det er et uttalt mål fra både Helsedirektoratet (Hdir) og Verdens helseorganisasjon (WHO) at unge må bli mer aktive. Unger bør være fysisk aktive. Det er viktig for normal utvikling, vekst og helse - også når de blir eldre. UngKan-undersøkelsen viser at barn og unge sitter for mye stille. Dette er et stort folkehelseproblem.

BUA ble etablert for å å styrke og synliggjøre utstyrssentraler som låner ut sport og fritidsutstyr.

OM BUA-utstyrsordninger:



Over hele landet finnes det utstyrsordninger, hvor du kan låne gratis utstyr til sport og friluftsliv. BUA heter mange av dem, Skattkammer, Frigo, Turbo eller Frilager heter andre. Tilbudet er først og fremst rettet mot barn og unge, men i de fleste utstyrsordningene kan alle låne. Utstyrsordningene eies og drives av kommuner, lag og foreninger. Utstyret er i hovedsak kjøpt inn nytt med midler fra stiftelser eller offentlige tilskuddsordninger og noe utstyr er donasjoner fra privatpersoner.

Hensikten er å gi flere muligheten til å være fysisk aktive gjennom å teste flere forskjellige aktiviteter, uten å være avheng av å kjøpe f.eks. ski, telt, sykkel eller snowboard. På denne måten ønsker vi å bidra til bedre folkehelse, mindre forskjeller og lavere forbruk.

BUA-ordningen er et helhetlig konsept for utlån av aktivitetsutstyr. BUA står for Barn-Unge-Aktivitet og BUA-utstyrsordningen skal være hele kommunens utstyrsbod, hvor alle kan låne. Med BUA-utstyrsordning i kommunen redusers forbruket og alle som vil kan teste nye aktiviteter - uten å være avhengig av lommeboken. Verktøy og tjenester fra BUA gjør det enkelt for kommuner, lag og foreninger å etablere og drifte et kvalitetsmessig godt tilbud, som ivaretar sikkerhet og personvern.

Kilde: BUA