– Neste uke får vi 2016 doser, hvorav 648 er førstegangsdoser, sier Inger Thommessen rådgiver i bydelsdirektørens stab i Bydel Vestre Aker. Oslo kommune får 26.000 doser i den uken som starter 3. mai.

Publisert: 29.04.2021 kl 11:00

VESTRE AKER/ULLERN: – Vi har i alt vaksinert 13.074 personer. Av disse har 9.348 fått første dose, sier Thommesen og legger til at 3.726 personer er fullvaksinert.

– De vaksinerte er innbyggere i prioriteringsgruppe 1-7 samt utvalgt kritisk helsepersonell bosatt i bydelen.

Bydelen fortsetter vaksinering av prioriteringsgruppe 5, 6 og 7. Vaksinesenter har oppnådd kontakt med mange av dem som er innmeldt i disse prioriteringsgruppene.

2.034 doser til Ullern

– Kommende uke får vi i alt 2.034 doser, sier avdelingsdirektør Giske Edvardsen i Bydel Ullern. Det fordeles på 888 førstegangsdoser og 1.146 annengangsdoser.

– Hvor mange er fullvaksinert?



– Vi har fått fullvaksinert 2.394.

Det er 7.943 som har fått stikket i skulderen.

– Hvem får nå telefon?



– Kommende uke ringer vi til innbyggere i gruppe 5-7 – det vil si innbyggere som er i alderen 18 til 55 år, sier Edvardsen. Vaksineringen skjer både hos fastlegene og på vaksinesenteret.

– De som har fått AstraZeneca som første dose skal få andre dose med Pfizer i uke 19 og 21, sier Giske Edvardsen.

Fullvaksinerte

På en pressekonferanse onsdag opplyste helseminister Bent Høie at fullvaksinerte kan ha mer kontakt med andre fullvaksinerte og uvaksinerte utenfor risikogrupper, men bare i de private rom. I det offentlige rom blir det ingen endringer.

Helseministeren opplyste at de har stadig bedre dokumentasjon på at vaksine hindrer smittespredning. Samtidig påpekte han at vaksinen ikke gir en 100 prosent sikkerhet. Det vil fortsatt være en risiko.

Ukjent nummer? Ta telefonen

– Blir du oppringt fra et ukjent nummer, ta telefonen, sier Thommessen. Vaksinesenteret opplever at et større antall personer i gruppe 6 og 7 ikke svarer på telefonen. Hun kommer med følgende oppfordring:

– Blir du oppringt fra et ukjent nummer som starter med 23, så svar. Det kan være vaksinesenteret som vil tilby vaksine.

Gruppene

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:



kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon

immundempende behandling ved autoimmune sykdommer

diabetes

kronisk lungesykdom

fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)

demens

kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)

hjerneslag

annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer eller tilstander som er listet opp i punkt 5 7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer eller tilstander som er listet opp i punkt 5



Fallende alder

– I tillegg til å kalle inn de siste personene i gruppe 5-7, starter vi med innkalling av prioriteringsgruppe 8 til uken. Dette er innbyggere i aldersgruppen 55-64 år, sier Inger Thommessen og forteller at det er cirka 5000 innbyggere i denne prioriteringsgruppen bosatt i bydelen.

– Vi kaller inn etter fallende alder.

Nye varianter

Det dukker stadig opp flere varianter av koronaviruset. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tror pandemien vil prege verden også til neste år. Allerede nå vet en at dette er en av flere varianter hvor en har flere mutasjoner, som endrer litt på denne piggen som stikker ut av viruset. Det betyr trolig mer smittsomt og at vaksineeffekten blir redusert.

Foreløpig er det bare påvist en håndfull tilfeller av den indiske varianten i Norge. Den har så langt ikke ført til utbrudd. Fortsatt analyseres mange positive virusprøver for å overvåke forekomsten av nye varianter.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) har uttalt at den indiske varianten er én av mange hundre undergrupper av viruset, men ikke en egen variant.

På rett vei

I begynnelsen av denne uken kom assisterende helsedirektør Espen Nakstad med beskjeden om at vi er på rett vei og at mye tyder på at regjeringens gjenåpningsplan kanskje kan følges. Han synes det er en imponerende prestasjon når vi er omgitt av muterte og mer smittsomme virusvarianter.

Helsedirektør Bjørn Guldvåg har gitt uttrykk for at det nå er grunn til å være optimist. Smittetallene går nedover og vaksinedosene oppover. Han tror at i juli vil de aller fleste ha fått tilbud om koronavaksine. Helsedirektøren påpeker at vi ikke må glemme at det fortsatt er mange som smittes.

Gladnyheten Guldvåg kom med i helgen, var at en regner med at vi kommer til å ha dobbelt så mye vaksiner i mai som i april.

Strengere i Oslo

Oslo har vært nedstengt i et halvt år, og tiltakene har vært strengere, mer langvarige og mer inngripende enn i resten av landet. Byrådsleder Raymond Johansen sier at Oslo-folk har tatt et stort nasjonalt ansvar, men det har kommet til en høy pris. Han peker på at ensomhet, tapt læring i skolen og arbeidsledighet er noen av konsekvensene.

Vaksinering er veien ut av pandemien. Johansen er glad for at myndighetene har lyttet til ropet om mer vaksine til hovedstaden - til der smittetrykket er størst.

Noe av det som kan forsinke gjenåpning av hovedstaden, er at Oslo-folk trekker ut i parkene når det blir varmere i luften. Dette bekymrer Espen Nakstad. Oslo-politiet rapporterer stadig om mange ungdommer som befinner seg på samme sted.

Oslos helsebyråd Robert Steen, minner stadig om at en kan bli smittet av hvem som helst, hvor som helst og når som helst. Det er ikke over.

Ikke styres av Oslo

Koronakommisjonen har blant annet fått fram partipolitisk uenighet. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland har fortalt Koronakommisjonen at høyreordførere i Oslos nabokommuner «ikke har ønsket å bli styrt» av Raymond Johansen.

Svarstad Haugland er statens representant i den mest smitterammede delen av landet. Regionen har over to millioner innbyggere.