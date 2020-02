«Uforståelig og uakseptabelt» å bli nektet rosa busser

«Byråden må sørge for at tilbudet om de rosa bussene i Vestre Aker bydel også omfatter de eldre i bydelen som bor i Sørkedalen.» Det er kravet fra Sørkedalen pensjonistforening.

21.02.2020

SØRKEDALEN/VESTRE AKER: Siden januar 2019 har beboere over 67 år i Bydel Vestre Aker benyttet seg av aldersvennlig transport, altså de rosa bussene. Tilbudet har imidlertid ikke vært tilgjengelig for beboere i Sørkedalen, til tross for at denne delen av marka er en del av Vestre Aker.

«Fremdeles en pilot»

Sørkedalen pensjonistforening har tatt opp temaet på et møte 17. februar, som gjengis i et skriv signert foreningens leder, Jan. M. Fredriksen. Skrivet er blant annet sendt til Akerspostens redaksjon. I skrivet refererer pensjonistforeningen til dette svaret de tidligere har fått fra eldrebyråd Robert Steen:

«Bydelene Vestre Aker, Nordre Aker, Sagene og Ullern omfattes av ordningen. Vi er klar over at beboere i marka også ønsker seg dette transporttilbudet. Det gjør også de andre bydelene. Tilbudet er fremdeles en pilot. Nå piloteres det å kjøre i et større geografisk område ved at det kan reises mellom bydelene Vestre Aker og Ullern, samt mellom Nordre Aker og Sagene. Denne erfaringen er viktig dersom tilbudet skal utvides».

«Uforståelig og uakseptabelt»

Sørkedalen pensjonistforeningen har denne merknad til uttalelsen fra byråden:

«For oss er det uforståelig og uakseptabelt at ikke Sørkedalen kan få tilbudet, når de som bor på Røa kan bli kjørt inn i Sørkedalen til Bogstad på kafebesøk, mens eldre i Sørkedalen som er avhengig av å komme til lege, tannlege, butikk m.m. utenfor dalen ikke er funnet verdige til å få Rosa-busstilbudet.

Du opplyser at tilbudet er utvidet til å gjelde over bydelsgrensene og at det er viktig å høste erfaring med denne utvidelsen, før du tar stilling til om tilbudet skal utvides til å omfatte Sørkedalen i Vestre Aker bydel og Maridalen i Nordre Aker bydel. I begge disse områdene i Marka har de eldre de samme utfordringene med å komme seg til og fra byen.

Erfaringene med at eldre kan reise mellom bydelene, vil ikke ha noen verdi for vurderingen av å innlemme Sørkedalen og Maridalen i rosa-busstilbudet.»

Sørkedalen-seniorene avslutter skrivet slik: «Vi mener at det er diskriminerende at ikke de eldre i Vestre Aker bydel som bor i Sørkedalen får det samme tilbudet som alle eldre som bor andre steder i bydelen. Vi gjentar derfor vår tidligere henstilling om å utvide rosa-busstilbudet til de eldre som bor i Sørkedalen.»

