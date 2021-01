- Uforståelig at Korketrekkeren ikke blir preparert

Akere som tar seg ned i upreparerte Korketrekkeren, har ikke noe alternativ for retur.

Publisert: 13.01.2021 kl 16:19

HOLMENKOLLEN: Flere er oppgitt over at Korketrekkeren er i prinsippet stengt, i og med at akebakken ikke lenger blir preparert av Bymiljøetaten. De som bruker Korketrekkeren nå, opplever den som farlig med dagens tilstand. t-banen stopper heller ikke på Midtstuen, slik at akere kan ta seg opp igjen til Frognerseteren. Hva er årsaken til dette? Vi spurte Bymiljøetaten.

Grunnen er trengsel

- Bymiljøetaten er innstilt på å gi byens innbyggere et så godt utendørstilbud for friluftsliv som mulig. Når det gjelder trafikk til skiløypene ser det foreløpig ut til å være under kontroll, men når det gjelder Korketrekkeren oppfordrer vi nå folk til ikke å benytte akebakken grunnet trengsel på T-banen og perrongene knyttet til bruk av akebakken spesielt. Vi har løpende dialog med Sporveien og Ruter, men vi kan ikke per nå si hvor lenge dette tiltaket vil vedvare. Vi oppfordrer folk til å følge smittevernreglene, ta hensyn til hverandre og finne andre alternative steder i nærmiljøet sitt hvis man vil ake, sier Kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten, Richard Kongsteien.

Skaper farlige situasjoner

Camilla Wilhelmsen (Frp) har i flere omganger tatt opp forholdene i Korketrekkeren og kommet med forslag til utbedringer. At den ikke en gang blir preparert lenger, faller ikke i god jord.

- I disse dager hvor det er stort behov for ulike fritidsaktiviteter, ikke minst for den yngre målgruppen, så velger man altså å fjerne denne fine muligheten for aktivitet. En ting etaten ikke forstår, er at akere begynner å gå opp Korketrekkeren når de ikke kan bruke t-banen opp igjen. Det skaper farlige situasjoner. For meg er det uforståelig at dette skal være nødvendig og det vil jeg ha svar på under dagens møte i bystyrets samferdsels- og miljøutvalg, sier Wilhelmsen og fortsetter:

- Jeg er forundret over at Bymiljøetaten ber om at man finner alternative steder for aking i nærmiljøet. Det er det ikke mange av i sentrale Oslo og dessuten er nettopp Korketrekkeren en nærmiljøalternativ for mange.

Wilhelmsen stiller følgende spørsmål til byråd Lan Marie Berg (MDG) i dagens møte i utvalget:

Jeg er gjort kjent med at Bymiljøetaten ikke preparerer Korketrekkeren, og at dette har medført store humper i bakken som kan være farlige. Dette kombinert med at t-banen ikke har stoppet på Midtstuen slik at de som aker har måttet gå opp korken, fører til farlige situasjoner. Det er jo et mål at folk skal komme seg ut i marka, og det å få spredd aktiviteter mest mulig ut, burde være et mål. Folk vil også uansett ake, og da bør det være under trygge forhold. Kan byråden ta en runde for å høre hva som kan gjøres her?

Saken oppdateres når byråden har svart ut spørsmålet.

