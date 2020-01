- Tvingende nødvendig at Marcussen kommer på banen

Et lite skritt er tatt for å kompensere for tapt friareal i Husebyskogen, men det er langt fra nok. Det er også helt andre ting som bekymrer bydelslederen.

HUSEBY: Vann- og avløpsetaten har varslet at etaten vil omregulere et nedlagt renseanlegg i Hovseterdalen fra spesialområde til friareal, for noe av det som går tapt knyttet til ny vannforsyning. Området er i underkant av 1 mål.

- Det er positivt, men virkelig ikke tilstrekkelig. Det er snakk om 1 mål som kompensasjon for 4,5 mål med irreversibelt inngrep med administrasjonsbygg, portal, vei samt luftetårn i Husebyskogen. I tillegg kommer syv år med anleggsarbeid på 30 mål rett overfor Huseby skole. Her er det mye som skal kompenseres, sier leder av bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker, Yngvar A. Husebye (H).

Vi møtte bydelslederen foran det omtalte renseanlegget, som bærer preg av å ikke være i bruk.

- I bydelsutvalget er vi positive til at dette blir fjernet og erstattet med et grøntområde. Hva vi kan få til av aktiviteter her vil vi komme tilbake til. Vi har også spilt inn at Himstadjordet på Bogstad kan omreguleres fra spesialområde til friområde, som så kan benyttes til idrett og andre friluftsaktiviteter. Behovet for leke- og friområder i vår bydel er stort og det blir ikke bedre av at de rødgrønne sammen med rødt har vedtatt å beslaglegge friområder i Husebyskogen. Man skal vite at Vestre Aker er den bydelen med høyest barnetetthet i Oslo, sier Husebye, som er bekymret for byrådets manglende engasjement for barnas interesser.

ERSTATNING: Den røde sirkelen viser det nedlagte renseanlegget (1 mål). Blå markering viser cirka der administrasjonsbygg, vei og protal kommer (4,1 mål). Oransje markering viser hvor rigg og anleggsområde kommer (30 mål). Google Maps

- Det som er viktig nå er å få byrådet på banen. Selv om vi må erkjenne at reguleringen av vannbehandlingsanlegget er vedtatt av bystyret, så aksepterer vi ikke betingelsene som ligger i saken. Konsekvensene for mer enn 2000 barn i området er rett og slett ikke utredet. Det virker ikke som byrådet med byutviklingsråd Hanna E. Marcussen (MDG), forstår hvor desperate barneforeldre ved Huseby skole er. De aner ikke hva barna deres står overfor de neste syv årene.

- At ikke skolen har vært med i medvirkningsprosessen er naturligvis en stor svikt. Dette må byråden rydde opp i og komme med klare svar på hva hun vil gjøre for at foreldrene trygt kan sende barna sine til skolen. Hittil har det ikke skjedd noe. Jeg har merket meg at FAU ber innstendig Marcussen komme og gjøre seg kjent med forholdene, sier Huseby, som kan fortelle at bydelen jobber tett med skolen på flere nivåer i denne saken.

Bydelslederen er fra 1. januar valgt inn i driftsstyret ved Huseby skole og vil også der følge saken tett.

- Jeg har deltatt i møter med Vann- og avløpsetaten, sammen med bydelsadministrasjon og representanter for skoler og barnehager i området som blir berørt. Disse møtene gir stor grunn til bekymring, da de avdekker at det i dag ikke foreligger en plan for å sikre barna i området og tilstrekkelige vurderinger på forhånd er ikke gjort. Det er som sagt tvingende nødvendig at ansvarlig byråd, Hanna E. Marcussen, kommer på banen.

