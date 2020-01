Tunge protester og kritikk fra beboere

Igjen var spørsmålene til Vann- og avløpsetaten mange under det andre infomøtet etaten holdt om konsekvenser og avbøtende tiltak for vannbehandlingsanlegget i Husebyskogen.

ULLERN: Så var det Sollerud og Makrellbekken sin tur, da VAV holdt nytt informasjonsmøte på Ullern videregående torsdag.

Også i Makrellbekkdalen kommer det et omfattende rigg- og anleggsområde, årevis med sprengning, samtidig som rundt 100 000 tungtransportbiler vil komme rullende ut av tunnelen de neste årene.

På Sollerudstranda kommer det rigg- og anleggsområde, sprengning av tunnel, tungtransport, 120 meter molo for lekterhavn, og installering av transportbånd for masser i tunnel og ut på molo.

Anlegg på samme sted

Beboerne på Sørbyhaugen, rundt det planlagte anlegget i Makrellbekkdalen, har lang erfaring med anleggsdrift. Først med anleggsarbeidene knyttet til Smestad gjenbruksstasjon med stor anleggstrafikk i flere år. Så kom Statnett med sitt prosjekt i 2017 med rigg, anlegg og tunnelsprengning i så å si samme område som VAV vil beslaglegge til rigg og anlegg, men i mye større omfang de neste syv årene.

Under Statnetts periode var anleggsstøy, sprengninger, tungtrafikk, lysforurensing, viftestøy og vibrasjoner fra anleggsviftene så plagsomme, at mange beboere i lange perioder ikke kunne bruke uteområder eller sove med vinduer oppe. Sprengninger flere ganger i døgnet tok hardt på. Beboere måtte i perioder bo på hotell, dra på hytta eller bo hos venner. Statnetts prosjekt varte i 18 måneder, og nå skal de få et mye mer omfattende prosjekt foran seg, med nærmest døgnkontinuerlig drift i 7 år. Skepsisen er stor.

Se VAVs presentasjon her

Støy og atter støy

Under møtet informerte VAV om at støydempende tiltak ville komme med hensyn til viftestøy og at vifter ville bli trukket inn i tunnelen etter hvert som det ble sprengt ut. Fasadetiltak på enkelte hus med hensyn til støy og vibrasjoner er under vurdering. Skjerming av anleggsvei med anleggsvei i kulvert er under vurdering. Dette mente flere burde være forbi vurderingsstadiet. Tilbud om hotellovernatting under de verste periodene er et alternativ for dem som blir mest plaget.

En av beboerrepresentantene presenterte lyd fra Statnetts tidligere anleggsområde med øredøvende lyd fra ryggende lastebiler. VAV repliserte at det ville bli krav til at lastebilene skal ha såkalt «white noise» varsellyd for rygging, som de håper vil hjelpe på situasjonen.

VAV understreket at de med hensyn til støy vil holde seg innenfor gjeldende regelverk. En beboer understreket at det hadde Statnett også gjort, uten at det hjalp. VAV pekte på at de gjennom betingelsene i bystyrevedtaket var underlagt strengere føringer med hensyn til støy enn Statnett.

VAV ville vurdere på nytt konsekvenser av vibrasjonsstøy som kan merkes i fasader på bygg. Beboere ønsket et kart over hvilke boliger som ville bli mest utsatt for de ulike ulempene fra anlegget. VAV mener at kortvarige vibrasjoner kunne oppfattes som forstyrrende og plagsomme, men var etter deres oppfatning ikke farlige for mennesker. En beboer i området pekte på at han fremdeles hadde ettervirkninger fra Statnetts arbeid med hensyn til vibrasjoner. En annen pekte på at vibrasjoner over mange år er noe helt annet enn en kort periode.

Døgnet rundt

I likhet med Huseby vil det de første 4-5 årene årene være tunnelarbeider med sprengningsarbeider mellom klokken 07.00 – 23.00 på hverdager og klokken 08.00-16.00 på lørdager. Det blir en stilleperiode mellom klokken 23.00-01.00, før tunnelarbeider starter på nytt hverdager. Det er beregnet 2-10 salver per dag. Det er ikke avklart om rentvannstunnelen fra Huseby mot sentrum skal sprenges eller bores. Det får ulike konsekvenser for dem som bor i området. I forbindelse med sprengning vil det bli sendt ut SMS-varsel.

Støy og trafikk

En representant for Multiconsult presenterte støykart for Makrellbekkdalen og Sollerudstranda rundt anleggsområdet, som indikerte forsvarlige støysoner gjennom døgnet med hensyn til nabolaget. På møtet var flere mer opptatt av støytopper som kommer gjennom døgnet og hvilken forutsigbarhet det lå i dette i de neste årene. Multiconsults representant mente det var en utfordring, i og med at dette kunne variere fra dag til dag. Såkalt punktstøy og støytopper knyttet til anleggsdriften er ikke til å komme forbi.

På spørsmålet om lysforurensing, sa VAV at de ville skjerme anleggsområdet på best mulig måte.

Tungtrafikken med gjennomsnittlig 320 kjøretøybevegelser i døgnet skal gå på Statnetts anleggsvei og videre bort til Nedre Smestadkryss og føres ut på Ring 3 mot Drammen til deponi. Det er tidligere stilt spørsmål ved holdbarheten i dette, i og med at den smale veien mot krysset er skolevei. VAV vil ha trafikkvakter i området ved krysset.

TRAFIKK: På kartet vises trafikk av tungtransport inn og ut av anleggsområdet. Kart: VAV

Sollerudstranda

Mange av punktene med hensyn til støy og vibrasjoner med avbøtende tiltak i Makrellbekkdalen, er også gjeldende for Sollerudstranda. Som tidligere skrevet vil en stor del av Sollerudstranda bli rigg- og anleggsområde med sprengning av tunnel og massetransport og anlegg av 120 meter molo. Store deler av området vil bli båndlagt i syv år. I tillegg kommer transportbånd for masser som skal over på lekter. Støytiltak i forbindelse med dette vurderes. Det ble stilt spørsmål om vurdering av støy, hvor vindretning og fuktighet har vesentlig betydning for oppfatning av støy, særlig på Sollerudstranda med mye pålandsvind. Dette er ubesvart.

TENKT SITUASJON: Store deler av Sollerudstranda vil bli berørt. Skisse: privat (ikke VAV)

Tungtransport

Tungtransporten, cirka 120 kjøretøybevegelser i døgnet under tunnelarbeidet, vil bli avholdt utenom selve sykkelrushet forbi området på oversiden. Lastebilene skal bruke veien forbi Sollerud skole. Ut av området må de ta veien til venstre forbi det store kontorbygget, før de så tar av til høyre langs E18, hvor lastebilene så må opp på lokket der Vækerøveien kommer ned og videre ut på E18, retning Drammen. Dette er eneste tillatte vei ut av området. Krysningspunkter vil bli ivaretatt av trafikkvakter.

Barnehagen vil bli flyttet, og alternative lokaler for deler av Sollerudstranda skole vurderes.

KJØREMØNSTER: Det blir relativt kronglete å få tungtransporten ut på E18. Google Maps

Spørsmål i luften

I likhet med det først informasjonsmøtet på Huseby, ble en rekke spørsmål hengende i luften. Aktive velforeninger pekte på manglende samarbeid og ønske om større medvirkning. Hvorfor hadde ikke VAV satt i gang en prosess med å utrede tunnel og utkjøring fra Silurveien som tidligere lovet? Hvordan kan beboere påvirke prosessen når VAV allerede har sendt ut anbudsbetingelsene? En stilte spørsmål om entreprenørene skulle kontrollere seg selv med hensyn til de viktige avbøtende tiltakene og tok til orde for at en nøytral instans burde opprettes for å føre kontroll. Hva skjer med fiskestammen i Makrellbekken ved utslipp av borevann?

Representanter for Vann- og avløpsetaten understreket at de tok alle innspill og spørsmål på fullt alvor og at de ville komme tilbake med mer informasjon. En rekke møter med involverte er planlagt de nærmeste ukene.

