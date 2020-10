Trygg trafikk er viktigere enn seigmenn og marshmallows

Molly og Partner er ute og tester trafikken igjen med en god porsjon humor og galskap, men med et alvor i bunnen.

Publisert: 27.10.2020 kl 16:26

RØA: Når vi møter Molly og Partner på Røa tar Molly ingen sjanser. Hun trår kun på de hvite feltene i fotgjengerfeltet der hun kommer bak Partner.

- Hvor mange ganger har jeg sagt at du ikke trenger å gå bare på de hvite feltene. Det ser så rart ut, sier en litt irritert Partner.

- Men det er jo bare for sikkerhets skyld, repliserer Molly.

Molly gjør mye rart, mens Partner er den mest fornuftige av dem. Hun korrigerer Molly i mange sammenhenger og da særlig i trafikken.

Etter at Partner har informert Molly om at dusjhodet ikke fungerer som mobiltelefon og at mobiltelefonen uansett ikke skal brukes i trafikken, er det tid for en alvorsprat.

NEI OG NEI: Partner forteller Molly to viktige ting. 1. Det går ikke an å ringe fra et dusjhode og 2. Du skal uansett ikke bruke verken dusjhode eller mobiltelefon i trafikken. Foto: Vidar Bakken

Større målgruppe

Marianne Krogness og Karoline Gregersen Herlofsen fra Røa dukker opp rett som det er som henholdsvis Molly og Partner på TV, nett og radio. Nå er det Barnas Trafikklubb, som har fokus.

- Trygg Trafikk har lansert Barnas Trafikklubb på nytt og utvidet målgruppen fra å gjelde barnehagebarn til også å gjelde skolens 1. og 2. trinn. I den forbindelse har Molly og Partner kommet med seks nye videoer og nye låter, som alle kan se og høre på nettsiden til Barnas Trafikklubb. Der er det også masse annet morsomt og spennende å se, sier Gregersen Herlofsen.

- Vi har jo holdt på noen år med egne låter, teater, hørespill og barne-TV, hvor det er mye tull og tøys og med litt alvor i bunnen. Det er utrolig spennende å jobbe med trafikksikkerhet – noe som er viktig, nyttig og ikke minst morsomt, sier Krogness.

Som Molly er hun supergira på seigmenn og marshmallows, men selv Molly må innrømme at Trygg Trafikk er viktigere enn både seigmenn og Marshmellows.

Mange temaer

- Vi skal fortsette å samarbeide med Trygg Trafikk og flere videoer kommer. Det er gøy når vi får høre at barn ser de små filmene om igjen og om igjen. Da fester budskapet seg også. Det som er det fine med barn er at de lærer fort og er flinke til å tilpasse seg regler. Det er viktig når målet hvert år, er en nullvisjon for drepte eller hardt skadde barn i trafikken, sier Gregersen Herlofsen.

- Det er mange temaer som Molly og Partner tar for seg som bruk av refleks, kryssing av vei, forstå skilter eller hvordan oppføre seg på en bussholdeplass. Noen ting er vanskeligere enn andre og noe av det viktigste er å lære seg å se og bli sett i trafikken. Når for eksempel barna skal krysse en vei og det kommer en bil, må barna få øyekontakt med sjåføren for å være sikker på å bli sett og at sjåføren stanser helt før de krysser veien, sier Krogness.

Viktige forbilder

De understreker at Barnas Trafikklubb ikke bare er for dem som bor i byen, men også for dem som bor i mindre tettbygde strøk. Det er da forskjeller, men også store likheter for hvordan man forholder seg til trafikken.

- Vi har laget en låt med video som heter «Ut på tur», hvor barna kan øve på trafikksikkerhet og hvor de må passe seg i trafikken. Da følger vi barn som går sammen på tur og som må forholde seg til trafikken underveis, sier Gregersen Herlofsen.

- Det er viktig å understreke at de voksne også har et stort ansvar som forbilder i trafikken. Voksne som går på rødt lys eller bruker mobiltelefon til å ringe eller tekste i bilen mens barna ser på, er dårlige forbilder, understreker Krogness.

Nå har Molly hvilt lenge nok og blitt litt urolig. Hun vil ut og øve seg mer på å krysse gaten utenfor.

- Du trenger ikke å bare trå på de hvite feltene da, sier Partner på vei ut døren.

- Men det er jo bare for sikkerhets skyld, hører vi før døren går igjen.

