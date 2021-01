Da Høyre startet sitt budsjettarbeid i høst, ble vi fort enige om at det førende for dette arbeidet, i tillegg til å få bydelens økonomi i balanse, var å tilgodese bydelens barn og unge innenfor de stramme føringene i budsjettet.

Publisert: 04.01.2021 kl 13:50

Bydel Vestre Aker er bydelen med flest aktive barn og unge innen idrett, likevel har vi færre idrettsanlegg per innbygger enn noen annen bydel. Dersom man tar i betraktning at den idrettsaktive delen av Vestre Aker bydels befolkning er høyest i Oslo, betyr det at det er trangt om plassen på bydelens fotballbaner, skøytebaner og idrettshaller.

Bystyret har akkurat vedtatt en Behovsplan for idrett og friluftsliv. Ikke overraskende finner vi ingen – INGEN - forslag til anlegg i Vestre Aker bydel i denne planen som gjelder for 2021 og 2030. Høyre i bystyret foreslo flere anlegg i Vestre Aker, men samtlige ble nedstemt av Arbeiderpartiet, SV og MDG.

Derfor foreslo Høyres bydelsgruppe å gi 257.000 kroner til TRY for å rehabilitere en fotballbane på Voksenåsen i budsjettet for 2021. Bydelens økonomi er stram, og det er små rom for å gjøre alt vi ønsker, men her ønsket Høyre å signalisere sin støtte til den lokale idretten. Dette bidraget vet vi ikke er nok, men vi håper det blir et tydelig signal som får kommunen eller andre private bidragsytere til å (bokstavelig talt) komme på banen.



TRY er et foreldredrevet idrettslag med 800 medlemmer uten egne treningsfasiliteter. Idrettslaget benytter i dag en liten ballbinge og en liten gymsal i tilknytning til Grindbakken skole. Men dette dekker ikke idrettslagets behov, og gjør at de ikke kan tilby ungdomsfotball.

Kommunen har ved flere anledninger lovet idrettslaget fotballbaner. Frem til 2008 hadde de spillflater i Holmenkollanlegget, deretter ble de lovet to 5'er baner på Viktoriatomten, før det ble gått bort fra dette. Så i 2017 ble det tildelt budsjett til en 11'er bane på Midtstuen, men også dette har kommunen gått tilbake på.

Det ligger i dag en forfallet ballbane rett ved Voksentoppen skole, eiet av Oslo kommune. Det er denne banen TRY ønsker å rehabilitere og utvide, slik at man kan tilby også ungdommen i området fotballaktivitet.

Høyre heier på idretten i Vestre Aker! Vi ønsker med dette bidraget gi et tydelig signal til TRY og Oslo kommune at dette er et anlegg bydelens barn og unge sårt trenger. Når vi klarer å skrape sammen et bidrag, bør byrådet også klare det.

Anita Leirvik North

Gruppeleder Vestre Aker Høyre

Oscar Husebye

Leder byutvikling, miljø, samferdsel og idrettskomitéeen i bydel Vestre Aker (H)