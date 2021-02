Truer med 400.000 kroner i tvangsmulkt

Da plan- og bygningsetaten ble gjort oppmerksom på trefelling på en stor tomt ved Gressbanen, reagerte etaten umiddelbart.

GRESSBANEN: Eiendommen er kjøpt opp av et eiendomsutviklingsselskap, Villa Holmendammen AS. Etter et anonymt tips om felling av trær i Holmendammen Terrasse 28 på natterstider, gikk Plan- og bygningsetaten (PBE) til aksjon. Under befaring på tomten ble det konstatert at flere trær var ulovlig felt, i et område hvor gjeldende reguleringsplan er småhusplanen.

PBE skriver i sin rapport: Trærne var av en slik størrelse at de hadde vern i småhusplanens bestemmelser om trær. Med «større trær» menes trær med en stammeomkrets over 90 cm, målt 1 meter over terreng.

EIENDOMMEN: Holmendammen Terrasse 28 ligger inntil Readys idrettsanlegg. Google Maps

Etaten varslet først daglig leder i Villa Holmendammen AS muntlig over telefon om at trefellingen måtte stanses umiddelbart. Dette blir gjentatt i det skriftlige pålegget, hvor etaten varsler en tvangsmulkt på 400 000 kroner om arbeidet ikke stopper opp.

Etaten skriver også at de kan be politiet om bistand om arbeidet ikke stopper opp.

Akersposten har forsøkt å komme i kontakt med daglig leder per telefon og sms, for å høre om arbeidet er stoppet og hva som er planene for utvikling av tomten, men har ikke lykkes med dette.

