Høyres representanter var raskt på banen da Akersposten erklærte avtalen og tanken om Røatunnel som død.

Publisert: 14.03.2020 kl 12:15

RØA: Røatunnelen ble begravet av Akersposten i en kommentar, etter at det ble kjent at Bymiljøetaten anslo at det ville ta 8 – 10 år før selve arbeidet med tunnel kunne starte. Dette til tross for at den tverrpolitiske Oslopakke 3-avtalen med blant andre MDG og Ap, tilsier at dette arbeidet skal starte 2022.

Les saken: 175 millioner kroner og anleggsstart i 2022

Ikke tema

Akersposten ville vite om Høyre, som sammen med Venstre har stått som garantist for tunnelen, ville skrote hele Oslopakke 3-avtalen når betingelsene i denne ikke blir oppfylt.

- Vårt utgangspunkt er at avtalen i Oslopakke 3 er gjeldende og når det gjelder Røatunnel er ikke denne tema i de pågående forhandlingene om revisjon av Oslopakke 3-avtalen. I og med at dette er det eneste prosjektet som både har fått øremerkede midler og er tidfestet, så har denne miljøtunnelen høyeste prioritet, sier Høyres forhandlingsleder, Nicolai Øyen Langfeldt, som er nestleder i bystyrets Samferdsels- og miljøutvalg.

Forsøker å sabotere

- Men er ikke toget gått med de anslag som Bymiljøetaten har gjort?

Eirik Lae Solberg rister oppgitt på hodet. Som tidligere gruppeleder i bystyret og Høyres forhandlingsleder i Oslopakke 3-forhandligene, satte han hardt mot hardt da byrådspartiene signaliserte at de ville ha Røatunnelen ut av avtalen. Det førte til at Røatunnelen både ble tildelt midler og tidspunkt for anleggsstart.

Les også: Striden om Røatunnel kan igjen velte hele Oslopakke 3

I oktober 2019 ba han byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, redegjøre for status i prosjektet. Berg lovet å komme tilbake med et svar, men i mars 2020 har ikke byrådsavdelingen svart ut dette.

- Det er naturligvis bare snakk om politisk vilje. Vi snakker om et byråd som fikk utredet og vedtatt Oslos største byggeprosjekt i Husebyskogen i løpet av fire år. Røatunnelen er utredet i flere omganger over mange år. Selv om det var opplagt at alternativet med lang tunnel var det eneste reelle alternativet, så klarte byrådet å tvinge gjennom nye og helt unødvendige utredninger i bystyrevedtaket. Det skjedde for ett og et halvt år siden og så viser det seg at etaten ikke en gang har startet arbeidet. Dette er bevisst sabotasje av Oslopakke 3-avtalen, sier Lae Solberg.

Ber om forpliktende formulering

- Som vi har sagt tidligere. Det er ikke slik at enkelte avtalepartnere selv kan bestemme hva som skal prioriteres. Vi forlanger at avtalen holdes, så enkelt er det. I de pågående forhandlingene vil vi understreke alvoret gjennom å få en forpliktende formulering om at Røatunnel skal gjennomføres etter planen, sier Langfeldt.

- Med det vil vi vise at vi ikke godtar sabotasje av avtalen. Nå må byrådet forstå at Røatunnel ikke er forhandlingstema lenger. Det er fullt mulig å overholde planen som er lagt om byrådet legger trykk på saken. Diskusjonen er avsluttet og tilliten til avtalepartnerne er tynnslitt. Og hør her – om ikke byrådet nå følger opp avtalen så kan det bety slutten på Oslopakke 3-avtalen sier Lae Solberg.

Viktig miljøspørsmål

- Som sagt er dette mulig å få til med politisk vilje og Høyre har vilje til gjennomføring. Nå vil vi be om kvartalsvise rapporter som forteller om fremgangen i prosjektet, sier Langfeldt.

- Kampen for Røatunnel er også et viktig miljøspørsmål for å skape mer levelige forhold i dette området. Høyre fortsetter kampen og gjør det i respekt for alle dem som har kjempet for denne miljøtunnelen i alle disse årene, sier Lae Solberg.

Les også:

- Lang Røa-tunnel er eneste alternativ

Kort eller lang tunnel?

Følg Akersposten på Facebook