Tross store innsigelser - nå skal veien oppgraderes

Det omdiskuterte arbeidet i Borgenveien starter neste uke, uten endringer i den opprinnelige planen.

Publisert: 30.09.2021 kl 14:40

VINDEREN: Det vakte reaksjoner da planene for oppgradering av Borgenveien ble presentert tidligere i år. Én ting er at alle parkeringsplassene forsvinner. Noe annet er at HC-parkering blir lagt på motsatt side av veien i forhold til der seniorsenter, helsetilbud og flere butikker ligger.

I tillegg vil det ikke lenger være mulig å slippe av eldre fra rosa busser eller taxi på "riktig" side, på grunn av det planlagte sykkelfeltet. Fotgjengerfeltet for kryssing av veien blir nede ved krysset Holmenveien/Borgenveien. Flere varsler om at dette er for stor omvei for handikappede og eldre som er dårlig til bens og at det vil medføre at flere vil krysse trafikkert vei på grunn av avstanden. Et forgjengerfelt nærmere den planlagte rundkjøringen har vært etterlyst.

Leder av Vestre Aker frivilligsentral, og et samlet bydelsutvalg er blant dem som har bedt om en annen løsning.

IKKE MULIG LENGER: Den rosa bussen kan ikke stoppe foran seniorsenteret som her. I likhet med den eldre kvinnen på bildet, vil nok flere eldre som er dårlig til bens krysse trafikkert vei i fremtiden. Foto: Fredrik Eckhoff

Tross disse innsigelsene skal arbeidet nå settes i gang. Bymiljøetaten ved Jacob Kielland Haug, kommunikasjonsrådgiver i Bymiljøetaten, skriver til Akersposten:

Neste uke starter Bymiljøetaten arbeidet med å skape en trygg skolevei og generelt forbedre trafikksituasjonen i Borgenveien mellom Holmenveien og Ris skolevei. I første omgang skal det arbeides i krysset Borgenveien/Ris skolevei, der det blant annet skal etableres rundkjøring og ny avkjørsel mellom Borgenveien og Ris skolevei. I dette området vil det settes opp byggegjerder og tilrettelegges for fremkommeligheten til myke og harde trafikanter. Senere vil entreprenøren jobbe seg sørover i Borgenveien, der det blant annet skal etableres sykkelfelt, fortau, og lommer for varelevering og HC-parkeringsplasser. Da vil også parkeringsplassene fjernes. Entreprenør er Østlandske vei og betong.

