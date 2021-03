– Trist at vi ikke får noen ordentlig avslutning

Ullerns basketdamer ble nummer to i BLNO etter at forbundet har bestemt seg for å avlyse resten av seriespillet og sluttspillet på grunn av koronapandemien.

Publisert: 22.03.2021 kl 09:25

Selma Nybø Vangstein forteller at hun har funnet igjen gleden med basketballen. Neste sesong håper hun å spille for et college-lag i USA. Foto: Solfrid Therese Nordbakk

ULLERN: – Jeg hadde veldig lyst til å få sluttspillet, få avsluttet sesongen. Vi har bygget hele sesongen opp mot sluttspillet, og da synes jeg det er trist at vi ikke får noen avslutning. Nå har vi egentlig ikke noe å trene i mot lenger. Men jeg skjønner jo at når situasjonen er som den er nå, så er det tryggest å avslutte sesongen, sier Selma Nybø Vangstein.

Ullern-kapteinen tok nyheten med fatning.

– Vi har jo hele perioden alltid måtte være forberedt på at vi har kamper igjen og sluttspillet å trene mot, så dette er første trening hvor vi vet at det ikke er et sluttspill å jobbe mot, forklarer kapteinen.

– Men dere var litt forberedt på det?



– Vi følte jo at det lå litt i kortene at et sluttspill kom til å bli avlyst da situasjonen bare ble verre og verre, men vi måtte jo forberede oss som om et sluttspill skulle komme uansett. Så vi var klare, forteller Vangstein Nybø.

Har opprettholdt motivasjonen

Det siste året har vært utfordrende også for dem som driver toppidrett etter at det i starten av pandemien var lov med fellestreninger og nærkontakt før man fikk trent og spilt som vanlig.

Da smittetallene igjen steg i januar, rakk Ullern å spille mot Høybråten og Ulriken Eagles før seriespill i alle lagidretter ble stanset.

– Vi har fokusert mye på å utvikle oss denne sesongen, selv om det har vært krevende med korona. Vi har ikke fått spilt alle kampene, og ofte er det å spille kamper en veldig stor motivasjon. Men vårt lag hatt ganske bra motivasjon på treninger ved at vi ser at vi får til nye ting, at vi utvikler oss som spillere, men samtidig også som lag. Vi ser det at i de få kampene som vi fikk spille følte jeg at vi fikk prøvd nye ting i kampene, forklarer Anna Felicia Dyngeland-Sundén.

Gleden ved idretten

For Nybø Vangstein personlig har pandemien ført noe positivt med seg.

– Jeg har selv i løpet av denne tiden egentlig gjenoppdaget gleden ved basketballen, og innsett at det ikke bare er kampene jeg elsker, men selve treningen og spillet som ligger bak, og det har dermed gjort denne perioden mye lettere for meg, sier Vangstein Nybø.

Nå er det neste sesong som gjelder for Ullern.

– Nå handler treningene om å ha det gøy og utvikle oss mest mulig som spillere. Det er det som er så fint, fordi nå må vi ikke prestere, så nå kan vi trene på det vi vil. Nå har vi nesten et halvår hvor vi kan gjøre det vi selv ønsker å trene på, forklarer Dyngeland-Sundén.



Flere har meldt sin avgang etter denne sesongen, men hun har tro på neste sesongs spillerstall.

– Vi har unge spillere som vi allerede nå har begynt å løfte opp på treninger, så jeg tror vi skal få et stabilt lag neste år også, forteller Dyngeland-Sundén.

Blomqvist skryter stort av spillerne

Trener Fredrik Blomqvist er godt fornøyd med sine spillere.

– Jeg sa i fjor at vi skulle vinne serien, men en 2. plass er vi veldig fornøyd med. Jeg er veldig stolt over alle jentene som har tatt seg hele veien. Jeg vet at vi hadde slått Bærum i en semifinale uansett, da vi har trent bra i det siste. Vi har faktisk spilt bedre på trening i det siste enn hva vi har gjort i noen kamp tidligere, så vi er sultne foran neste sesong, sier Blomqvist.

Og Ullern er godt i gang med forsterkninger.

– Vi har faktisk en del som allerede nå er signert og klare. Det er tre fra utlandet som kommer hit for jobb og studier, og så er det noen som ville komme tilbake. Vi har også noen yngre jenter som vi skal prøve å løfte enda tydeligere neste sesong, som har bevist at de klarer seg godt i ligaen. De gjorde en fantastisk god kamp mot Høybråten, så jeg stoler på at vi har en ungdomsutvikling som kommer til å ta oss videre, forklarer han.

Men også de yngre rekkene i Ullern basket bærer preg av at barn og unge ikke har fått spilt kamper som vanlig det siste året. Det bekymrer Blomqvist.



– Stans i innendørstreningen for ungdommene våre har preget oss mye når det kommer til motivasjon, vi har lag som har mistet en del spillere, og det har vært opp og ned i trening, noe som også resulterer i flere skader. Motivasjonen er dårlig, og da synker alt egentlig, så jeg håper at det blir åpent til sommeren slik at vi kan få det i gang. Vi merker at når idretten ikke er åpen, så går de andre veier, sier treneren.