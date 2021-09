Tre gamle villaer byttes ut med 16 nye

Nærmeste nabo blir en travel rundkjøring, og utkjøringen vil skje inn i det som i dag er markert som gang- og sykkelvei. 10 rekkehusleiligheter skal bygges – med adresse Hoffsjef Løvenskiolds vei 2.

ULLERN: Rusler du i dag inn i denne gangveien helt nederst ved rundkjøringen i starten på den lange Hoffsjef Løvenskiolds vei, skal du heller ikke gå mange meterne før du treffer på enda et nytt byggeprosjekt. I nummer 1c rives en stor, 90 år gammel villa. Her kommer seks nye boliger i hver sin rekke på tre enheter.

Første plan ble forkastet

Det er totalt tre boliger som må vike for å få bygget 16 nye. Ofte er det et historisk sus over de boligene som for tiden rives. Også i denne saken. For å få på plass 10 boliger i Hoffsjef Løvenskiolds vei 2 har utbygger kjøpt to tomter. Den ene med adresse Ullern Gårds vei 33 og den andre altså Hoffsjef Løvenskiolds vei 2. For cirka 37 millioner kroner satt utbygger Opphus AS med en tomt på 3,9 mål.

Men firmaet er ikke den første boligutvikler som kastet sine øyne på tomten langs Vækerøveien. For to år siden kjøpte Tinholt Eiendom Ullern Gårds vei 33 og la frem planer om å bygge én eller to 3-etasjes blokker her. Selskapet argumenterte sterkt for at dette ikke ville bryte i særlig grad med områdets boligkarakter og viste til annen bebyggelse i området med både tre og fire etasjer.

Men dette ble det aldri noe av, og det virket som Tinholt ga opp å utvikle tomten. Tinholt sier i dag dette til Akersposten: – Vi ga på ingen måte opp prosjektet, men hadde kjøpt mer eiendom enn vi klarte å håndtere. Vi fikk et bud som var ok og valgte under tvil å selge. Det prosjektet har vi stor tro på.

Større skepsis til blokker

Nye signaler fra politisk hold den siste tiden legger føringer hvor det i større grad enn før legges opp til en noe mer forsiktig boligutvikling i typiske villastrøk. Utbyggere må i større grad forholde seg til Småhusplanen. Det betyr nei til blokker.

Noe av det samme ser vi i boligsaken knyttet til Ullern allé 4-6, i samme nabolag som Ullern Gårds vei. Her er Plan- og bygningsetaten (PBE) kritisk til den foreslåtte blokkbebyggelse.

Historisk sus

Ullern Gårds vei 33 hadde i sin tid adresse Vækerøveien 45, og huset som står her, er opprinnelig fra 1920. Eiendommen var faktisk blant de 10 første som ble utskilt fra Ullern Gård.

Ullern Gård, som brant ned i 1988, eide store områder og utskilte rundt 185 tomter opp gjennom årene. Vækerøveien 45 ble tegnet av den kjente arkitekten Hans Backer Fürst, som bodde på Ullern – nærmere bestemt i Bekkefaret. Han bygde flere store, monumentale bygninger, blant annet flere ambassader og bolighus, ikke minst i Oslo vest.

Nå ryker to av hans villaer i området. Den andre, i Hoffsjef Løvenskiolds vei 1c på hjørnet av Hoffsjef Løvenskiolds vei/Ullern Gårds vei, rives i skrivende stund. Den ble bygget i 1931 for aksjemegler Konrad Hemsen. Den gangen med adresse Bærumsveien 2.

Her skal i stedet bygges seks nye boliger fordelt på to rekker. Denne tomten er på 1,8 mål. Ingen av de nevnte boliger er omfattet av noen form for vern. Noen synes det er litt pussig at et 100 år gammelt hus bare kan rives uten videre, men det som ofte skjer med slike hus er at de i tidens løp er blitt ombygget – ofte mer enn én gang, og dermed forsvinner noe av den eventuelle arkitektoniske betydning.

Det gjelder blant annet Ullern Gårds vei 33. Hva angår huset i Hoffsjef Løvenskiolds vei 1c, kan det synes som det ikke har skjedd så mye endringer – men huset er altså «bare» fra 1931. Mange beboere i området mener likevel det er trist at slike hus forsvinner, og at hele strøket med sin gamle, flotte villabebyggelse totalt endrer karakter – uten at noe av det gamle står igjen. Vitnene om vår historie forsvinner.

«Bevaringsverdige kulturhistoriske kvaliteter»

For snaue tre år siden utalte Byantikvaren om Hoffsjef Løvenskiolds vei 1C (og huset på andre siden av veien med adresse Ullern Gårdsvei 38):

«På eiendommene ligger det to villaer som er i teknisk god stand og som vurderes av Byantikvaren å ha bevaringsverdige kulturhistoriske kvaliteter. Bolighuset i Ullern Gårds vei 38 har en enkel rektangulær form i to etasjer med kjeller, vertikal trekledning, hjørnepilastere og saltak som er tekket med torv. Arkitektonisk er huset en svært interessant representant for en type bolighus som ble oppført i mellomkrigstidens Norge og hentet inspirasjon fra nasjonale hustyper med 17-1800 tallets byggeskikk. Det omsøkte huset har barokke innslag og har mange likheter med et tradisjonelt trønderlån. Bolighuset i Hoffsjef Løvenskiolds vei 1C er bygget to år senere og underlegger seg i større grad dens samtids moderne arkitektur, allikevel i krysningsperioden i mellom en nyklassisistisk og modernistisk tilnærming til arkitektur. Hoffsjef Løvenskiolds vei 1C, som ligger tvers over veien fra Ullern Gårds vei 38, ble dermed valgt da de sammen utgjør et fysisk samlet plangrep og videre kan danne og sikre et mer utfyllende miljø i området, som et begrenset utvalg av områdets øvrige kulturhistoriske kvaliteter.»

Slik skulle det imidlertid ikke gå. Av disse to ble bare huset i Ullern Gårds vei 38 bevart. Arkitekt Backer Fürsts hus i Hoffsjef Løvenskiolds vei 1C er nå historie. Det var vel kanskje denne lille betenkningen som ble avgjørende:

«Spørsmålet er om boligen i Hoffsjef Løvenskiolds vei 1C kan sies å være unik, i en større kontekst enn det rent lokale.»

Misnøye i nabolaget

Eiendommen ned mot Vækerøveien ligger for øvrig i såkalt rød støysone. Rød sone har høyest støynivå og er områder der det, ut ifra statlige retningslinjer, normalt ikke bør bygges boliger, og uansett ikke grunnskoler og barnehager. Inn- og utkjøring for de 10 boligene skal skje til Hoffsjef Løvenskiolds vei som i dag er en gang- og sykkelvei i denne del av veien. Den ender rett ut i rundkjøringen, og stengt for inn- og utkjøring av biler. Trafikken fra de nye boligene blir derfor ført opp Hoffsjef Løvenskiolds vei og inn i Ullern Gårds vei.

Som vanlig er med slike utbyggingssaker er naboene ikke særlig fornøyd. Og nok en gang pekes blant annet på de trafikale forhold som et vesentlig punkt. Naboer anfører at Hoffsjef Løvenskiolds vei i denne delen er å betrakte som en gang- og sykkelvei, og at Ullern Gårds vei, som er en hovedfartsåre for syklister Oslo - Bærum, får enda mer biltrafikk.

Naboer sier også i en felles uttalelse:



«Når det gjelder Ullern Gårds vei 33/Hoffsjef Løvenskiolds vei 2A , mener vi at det er oppsiktsvekkende hva Plan og Bygningsetaten har gitt rammetillatelse til i forhold til andre saker i vårt område. Det er også innvilget svært mange dispensasjoner i forbindelse med rammetillatelsen og vi mener at ikke alle disse oppfyller kravene som stilles i Plan- og bygningsloven.»

– Bygges ofte slik at det ikke eldes bra

En annen beboer i området, som ikke ønsker å stå frem med navn, sier det også slik:



– Jeg er fult klar over at våre bygde omgivelser er i utvikling. At kommunen ønsker fortetting og flere boliger. Jeg er altså ikke i mot ny arkitektur. Det finnes også gode eksempler på at det bygges arkitektur som viser omtanke. Her kan vi kanskje være uenige, men svært ofte ser jeg at tomtene blir maksimalt utnyttet, uten tanke på hva man bevarer av trær og hva man kan gi tilbake til omgivelse ved å lage noe vakkert. Jeg finner vakker arkitektur i nytt og gammelt. Det handler ikke om stil, men om det er omtanke for menneske og miljø, eller omtanke kun for utbyggers lommebok. Det bygges ofte slik at det ikke eldes bra.

Hvis vi igjen kaster et litt historisk blikk på dette, vil vi se at det tilbake cirka 1940 var 15 boliger innenfor et område avgrenset av Vækerøveien – Ullern allé – Ullern Gårds vei – Hoffsjef Løvenskiolds vei. 80 år senere er det i samme området over 60 boliger – inkludert de som nå skal bygges. Et viktig poeng er at innenfor dette området ikke er bygget blokker. Det er altså kun enebolig/rekkehus. Dette sier noe om fortettingen.

Verken Boligutvikler Opphus A/S eller arkitektfirmaet TAG ønsker å uttale seg i denne saken.