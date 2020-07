Trærne stopper byggetillatelse

En utbygger vil bygge fire eneboliger på en tomt i Morgedalsvegen, men trærne står i veien.

HUSEBY: I Morgedalsvegen vil en utbygger bygge eneboliger. Forutsetningen for å få på plass de fire boligene er at alle større trær på eiendommen må fjernes. Utbygger søker dispensasjon for å felle 14 trær, med en omkrets på 90 centimeter eller mer, 1 meter over bakken.

Søker

Utbygger skriver i dispensasjonssøknaden blant annet:

Hovedformålet bak denne bestemmelsen er å ivareta småhusområdenes vegetasjon og grønne preg for å forhindre vesentlige endringer av områdets karakter. Bestemmelsen åpner også opp for ved plassering av ny bebyggelse oppstår det tilfelle der det ikke er hensiktsmessig å ta vare på alle trær. Dersom vi skal t a vare på alle trærne vil det ikke vær mulig å oppføre nye boliger på eiendommen. Etter vår vurdering vil hensynet bak bevaring av store trær ikke bli vesentlig tilsidesatt i dette tilfellet. Den gjengrodde eiendommen vil bli beriket med 4 nye moderne eneboliger og det er vår og politikernes vurdering at det er behov for nye boliger i Oslo by.

Det nevnes videre at

Eventuelle ulemper vil avhjelpes med nyplanting i følge vedlagt utomhusplan. De 4 nye furutrærnes plassering er valgt for å sikre gode vekstvilkår, samtidig som trærnes plassering muliggjør boligutbygging på tomten i tråd med reguleringsplanens intensjon.

TENKT PLASSERING AV FIRE ENEBOLIGER

Avslår

Plan- og bygningsetaten avslår å gi dispensasjon og skriver blant annet:

Eiendommen har flere større trær. Selv om denne i dag er ubebodd og stortsett ubebygd vurderer vi at det er mulig å tilpasse ny bebyggelse eller omfangav tiltaket til å bevare flere større trær på eiendommen. Selv etter at det er gitt anledning til omprosjektering er det ikke gjort endringer for å prøve å bevare noen av de eksisterende trærne. Bevaring av trær har stor verdi for eiendommen og området, både som grønn kvalitet og bl.a. for håndtering av overvann. Gjennom Småhusplanen ønsker vi å oppnå en utbygging med småhuskarakter som samtidig tar vare på byens og eiendommenes grønne preg og ressurser. Småhusplanen har derfor egne bestemmelser som gjelder bevaring av vegetasjon og trær med intensjoner. Det er muligheter for å plassere og evt. redusere bebyggelse og inngrep på eiendommen for å bevare mer av de grønne kvalitetene. I dette tilfellet vurderer vi at eiendommen er disponert på en måte som ikke tar hensyn til dens karakter og kvaliteter og som tilsidesetter viktige hensyn ved reguleringsplanen.

PBE konkluderer:

Vi har vurdert fordelene og ulempene opp mot hverandre og mener at det ikke er en klar overvekt av fordeler ved å gi dispensasjon.

Tiltaket tilfredsstiller ikke plan-og bygningslovens bestemmelser fordi det er i strid med § 6.7 i reguleringsplanen. Vi avslår derfor søknaden.

Etaten mener at oppføring av nye boliger kan være en fordel, men ser ikke at det er nødvendig å tilsidesette hensynet bak § 6.7 for dette hvis eiendommen kan bebygges samtidig som noen trær bevares.

Klager

Siden har utbygger gjennom advokatfirma klaget på vedtaket. Klagen går videre til politisk behandling til byrådsavdeling for byutvikling.

Klager viser til at en arborist nå har vurdert trærnes tilstand. Arboristen konkluderer med at kun 4 av 14 trær ikke har synlige skader. Blant de trær som er vurdert som skadet er seks grantrær døde som følge av tørkeskader. Det siste grantreet har svært dårlige vekstvilkår og er vurdert å være i en avviklingsfase. I henhold til arboristens uttalelse er flere trær døde og flere har forventet kort levetid bl.a. på grunn av dårlige vekstvilkår.

Klager skriver blant annet:

Mens ulempene ved å felle trærne har begrenset vekt for den konkrete eiendommen er det klare fordeler ved å innvilge dispensasjon. En dispensasjon vil muliggjøre utbygging av fire nye eneboliger med gode og funksjonelle utearealer i tråd med kommunens fortetningspolitikk. Eiendommen er i dag gjengrodd og har i en årrekke blitt brukt som kompostdepot av tilgrensende eiendommer. En realisering av boligformålet vil således gi nærområdet et løft, og styrke områdets småhuskarakter. På denne bakgrunn mener vi at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene.

Naboer

Naboene til tomten er ikke enige i klagers og arboristens vurderinger og skriver blant annet:

Ved befaring er det lett å se at de friske trærne er frodige og livskraftige, og der argumentet om dårlige vekstkår altså faller på sin egen urimelighet. Ved felling av døde trær og rydding av tomt, vil tvert imot de store flotte trærne få enda bedre levekår; mer lys mer plass. Argumentet om at kårene blir bedre ved å plante nye trær, fremstår som svært konstruert. Vi oppfordrer POB til å ta kontakt med egen uavhengig arborist for uttalelse.

