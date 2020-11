Til manges overraskelse ble et stort felt med trær fjernet av Bymiljøetaten, cirka 150 meter fra det planlagte tennisanlegget på Midtstuen og innenfor selve markagrensen.

Publisert: 17.11.2020 kl 18:01

MIDTSTUEN: Flere trær er kappet av høyt oppe på trestammen. På stedet er det et oppslag fra Bymiljøetaten med tittelen GROT hvor det blant annet står:

"Grot betyr greiner og topper som omsettes som energivirke. Denne haugen går til oppvarming av Gardermoen flyplass som biobrensel."

Henger ikke sammen

En av dem som reagerer på denne hogsten er Knut Frederik Horn, som representerer MDG i bydelsutvalget i Vestre Aker.

- Det som får meg til å reagere er ikke bare at dette skjer i selve marka. Det skjer 150 meter fra det planlagte tennisanlegget, hvor mine kolleger i rådhuset har snudd og sier at skogen i det området er for verdifull til at det kan bygges et tennisanlegg der. Hovedargumentet for å si nei til tennisanlegget er på grunn av skogen som altså ligger utenfor markagrensen, mens man foretar hogst av samme type skog i selve marka. Det henger ikke sammen, sier Horn.

BIOBRENSEL: De felte træne skal gå til å varme opp Gardermoen flyplass. Foto: Knut Frederik Horn

Han peker på at hogstområdet i likhet med det planlagte tennisanlegget ligger langs Styggedalsbekken.

- Det høres unektelig rart ut at det nærmest begrunnes med at det skal brukes til oppvarming av en flyplass, når man finner samme type skog med friske og døde trær i området for tennisanlegget. Hogsten har skjedd i selve marka og er heller ikke i henhold til Kommuneplanen, som brukes som argument for å stoppe tennisanlegget sier Horn.

Alle fakta på bordet

Bystyrerepresentanten James Stove Lorentzen (H) har også vært i hogstområdet.

- Jeg møtte en representant for Bymiljøetaten som begrunnet hogsten med at det var av sikkerhetshensyn, tett på en ledning og mange gamle tørre, døde trær. Det samme argumentet kunne vært brukt på Bautatomten med sin blanding av døde og friske trær, inntil den samme ledningen. Som tidligere sagt så er det dette skogområdet utenfor markagrensen, som byrådet mener er så verdifull og som står i veien for å bygge tennisanlegg, sier Stove Lorentzen, som vier til at tennisanlegget skal til behandling førstkommende onsdag, 18. november.

- Vi vil be byrådet om at saken sendes tilbake til ny behandling og at vi får se på dette med skogen på nytt. Vi forventer at Arbeiderpartiet støtter dette og gir oss tid til å få alle fakta bordet som så inngår i en ny behandling. Selv om Trædal fra MDG vil bevare denne skogen, trenger vi en pustepause i en så viktig sak, sier Stove Lorentzen som peker på at Ap i likhet med MDG tidligere var for bygging av tennisanlegg på Midtstuen.

