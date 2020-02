– Det er tragisk at barn opplever at alle lukker øynene når de gjør akkurat som de skal, sier moren til en av de to 14-åringene som ble banket opp og ranet på 23-bussen lørdag kveld.

SMESTAD/ULLERN: I 23-tiden lørdag kveld gikk de to Ullern-guttene (14) på 23-bussen på Ris. De skulle hjem til Ullern. På Smestad kom rundt 10 ungdommer på bussen, forteller moren til en av de to guttene.

Til Akersposten forteller hun at ting skjedde med én gang gjengen hadde kommet på bussen.

– Min sønn hadde airpods i ørene, og de nappet ut én av disse, og så ble han nikket ned, sier hun. Deretter skal guttene ha fått beskjed om ikke å gjøre motstand.



– Ellers ville de bli knivstukket, fikk de beskjed om, sier hun.

Knuffing endte med at den ene gutten fikk en knytteneve i ansiktet, før en av guttene fikk vridd seg løs og løp fremover i bussen.

– Han sier at han skrek «er det ingen som skal hjelpe oss?». Det var flere på bussen, i tillegg til sjåføren. Guttene opplevde bare at ingen turde å gripe inn, sier moren, som er sjokkert over at en stor gjeng med 17-18-åringer tør å gå inn på en buss og rane og slå løs på to ungdommer.

De to 14-åringene klarte å komme seg av på holdeplassen Radiumhospitalet, og ingen i gjengen gjorde det samme. Da fikk guttene kontaktet familie, og politiet ble så varslet. Saken er anmeldt.

God oppfølging

Moren forteller om solid oppfølging fra både politi og legevakt i etterkant. Ungdomspatruljen fra politiet var raskt på plass.

– De ba oss dra til legevakten. Der fikk de snakket med psykologisk team som sto parate da vi kom. De fikk kjempegod hjelp, sier hun.

Trodde de var trygge

Ullern-kvinnen setter spørsmålstegn ved bussjåførens oppførsel. De to guttene opplevde altså at han kjørte bussen videre som om ingenting foregikk – til tross for at guttene skrek og løp fremover i bussen for å få hjelp.

– Jeg er sjokkert over at ingen gjorde noe. Det er nesten mer grusomt. Jeg har en bønn til folk som opplever sånt. Ring i hvert fall politiet! sier hun. – Det er tragisk at barn opplever at alle lukker øynene når de gjør akkurat som de skal.



Moren lurer også på hva slags rutiner Ruter og busselskapet har ved slike hendelser.

– Hva lærer egentlig sjåførene om hva de skal gjøre når sånt skjer? Jeg tenker jo at ungdommene er trygge når de kommer seg på bussen. Men det var de ikke, sier hun.

Busselskapet

Akersposten har vært i kontakt med Ruter og spurt om hva slags rutiner sjåførene har ved slike hendelser. De henviser til Unibuss, som er selskapet som trafikkerer linje 23.

Mandag ettermiddag sier administrerende direktør Øystein Svendsen i Unibuss:

– Dette er en veldig alvorlig sak, og det er beklagelig at sånt skjer.

Han sier til Akersposten at denne saken er til gjennomgang nå, og at det er for tidlig å si noe om hva som har skjedd her. Han kan imidlertid si noe om hvordan Unibuss trener sine sjåfører til å takle problematiske situasjoner. Les hele saken her



Ingen pågrepet

Til Akersposten opplyser politiet mandag ettermiddag at ingen er pågrepet etter hendelsen.

– Dette er en type saker vi alltid tar på største alvor, sier Eirik Wilmann hos Oslo-politiet. Han sier at det er rutinemessig avhør av fornærmede i saken, og at det er interessant blant annet å se på mulige videoopptak.

