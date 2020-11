«Trafikk-infrastrukturen på Røa fra ille til katastrofal»

«Konsekvensene av å stenge Griniveien øst for Røa-krysset kan etter vårt syn minne om en parodi på hvordan en god trafikksanering i Røa sentrum ikke skal organiseres – trafikk-infrastrukturen går fra «ille» til «katastrofal», uten hensyntagende til Røas beboere, inkludert mange medlemmer av Røa Vel,» skriver Anne Lexow og Bjørn Poetzsch.

Publisert: 02.11.2020 kl 10:50

Leder av Røa Vel og leder av RøaPlanforum, Anne Bjørnebye Vik, er i sitt debattinnlegg i Akersposten 31. oktober opptatt av at det må foreligge en helhetsplan for utbyggingen av Røa sentrum. Dette kan vi støtte.



Videre fremholder Vik i sitt innlegg: «…. Bygninger må plasseres slik at det blant annet blir god mobilitet for fotgjengere og andre myke trafikanter, at det blir plass til grønne områder, et levedyktig næringsliv, sosiale møteplasser ute og inne, sol, lys og trafikkfrie områder ….». Dette støtter vi også.

Det som Røas beboere ikke blir gjort kjent med i dette innlegget, er at Vik elegant hopper over det faktum at Røa PlanForum vil ha omruting av trafikken i Røakrysset. Røa Planforum sendte 16.09.2020 et brev til Plan- og bygningsetaten hvor det blant annet foreslås å gjøre dagens Røakryss om til et T-kryss. Forslaget innebærer at Griniveien øst for Røakrysset stenges for gjennomkjøring til Sørkedalsveien / Røahagan.

Dette betyr med andre ord at all trafikk fra vest/Bærum skal ledes opp Vækerøveien til rundkjøringen ved Røa kirke og ned den krappe svingen for å komme til Sørkedalsveiens sør-østgående løp. Dette kommer i tillegg til den allerede eksisterende trafikken i Vækerøveien sør-fra. Her mangler etter vårt syn, i beste fall, en konsekvensutredning. Leder av Røa Vel og Røa Planforum mener at: «…. det må legges mer vekt på fotgjengere og syklister ..» For oss er det ubegripelig hvordan dette skal kunne ivaretas med en sammenhengende strøm av biler i Vækerøveien nord for Røa-krysset?

De to eksisterende fotgjengerfeltene i Vækerøveien nord for Røakrysset er allerede svært mye benyttet. Dette gjelder ikke bare fotgjengere til og fra skoler og barnehager og til og fra kirken, eldre på vei til og fra Røa seniorsenter, men også en stor del av Røas befolkning som bor vest for nordre del av Vækerøveien og Sørkedalsveien. En økning av trafikken i denne delen av Vækerøveien vil føre til mange uoversiktlige og farlige trafikksituasjoner for fotgjengere.

Vi forstår at Skanska er en sentral pådriver og premissleverandør for utviklingen i Røa sentrum og som Røa PlanForum fremmer. For oss ser det ut som om Skanska opptrer i en uoversiktlig sammenblanding av roller som grunneier, prosjektutvikler, og med-debattant og premiss-leverandør i RøaPlanForum. Svært uheldig, mener vi, at disse forhold skal resultere i at man stenger Griniveien-øst for gjennomkjøring og skaper katastrofale tilstander i Røa sentrum og i nord-østre delen av Røa.

Helt vesentlig for oss er at det ikke er fremmet en løsning for hvordan man tenker å løse utfordringene med utkjøringen(e) til Griniveien fra eiendommene som Skanska skal utvikle og bebygge. Det foreslåtte T-krysset vil med stenging av Griniveien opplagt kunne være en gunstig løsning for Skanska for å sikre inn- og utkjøring til og fra den nye bebyggelsen.

For oss fremstår dette nærmest som å sette «bukken til å passe havresekken». Konsekvensene av å stenge Griniveien øst for Røa-krysset kan etter vårt syn minne om en parodi på hvordan en god trafikksanering i Røa sentrum ikke skal organiseres – trafikk-infrastrukturen går fra «ille» til «katastrofal», uten hensyntagende til Røas beboere, inkludert mange medlemmer av Røa Vel. Og, for ikke å nevne, de miljø- og trafikkmessige forholdene for de mange beboerne langs Vækerøveien fra Røakrysset til Røa kirke og derfra tilbake og ned Sørkedalsveien mot Hovseter blir uutholdelige.

Og, en god ting kan ikke sies for ofte: trafikksanering og økt bevegelsesfrihet for fotgjengere på Røa lar seg kun realisere ved en lang tunnel.

Anne Lexow

styreleder, Sameiet Røa Terrasse

Bjørn Poetzsch

styreleder, Sameiet Røatunet