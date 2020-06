Tomteeier må fjerne gjerde i friområdet

En tomteeier i Trosterudveien har fått beskjed om å fjerne gjerdet med port, i friområdet langs Risbekken. Ellers vanker en tvangsmulkt på 10 000 kroner.

Publisert: 12.06.2020 kl 16:55

RIS: Akersposten skrev om en tomteeier som hadde satt opp gjerde med port inne på friområdet og som stengte av en strekning langs Risbekken.

Plan- og bygningsetaten (PBE) har senere sendt varsel om pålegg og tvangsmulkt i forbindelse med det etaten har registrert som et ulovlig forhold.

Aksepterer ikke forklaring

I en redegjørelse fra tomteeier blir det oppsatte gjerdet forklart med at dette var et gjerde som erstattet et gammelt gjerde fra 1917. Risbekken er tomtegrensen mellom eiers tomt og friområdet på andre siden. Tomteeier anfører at Risbekken kan ha endret leie gjennom tiden.

PBE aksepterer ikke forklaringen og tomteeier blir bedt om å fjerne gjerdet innen 15. juli. Hvis ikke vil det bli avkrevd en tvangsmulkt på 10 000 kroner. Etaten skriver at erstatning av det gamle gjerdet krever søknad om dispensasjon fra Kommunedelplan for grønnstruktur i byggesonen, som blant annet innebærer at alle vassdrag bør bevares åpne med minst et 20-meters grøntbelte på begge sider. Det er ikke søkt om dette og gjerdet er dermed ulovlig.

Det fremgår også av bilder at gjerdet også strekker seg over bekken og at gjerdet delvis da er satt opp utenfor eiendomsgrensen og på område regulert til friområde/park.

LÅSBAR PORT: Inngjerdingen på friområdet har også en låsbar port. Foto: Vidar Bakken

Får to alternativer

PBE skriver videre:

Når et område er regulert til friområde (grønt i kart) vil tiltak som kan forhindre eller begrense bruk av området, ikke være tillatt. Dette betyr at den delen avgjerdet som er satt opp i friområde er i strid med reguleringsformålet og er avhengig av dispensasjon.Tiltak på annen manns grunn krever også tillatelse av grunneier, som i dette tilfelle er Statsbygg. Friområde/park er regulert i S-1075, vedtatt av Kommunal-og arbeidsdepartementet 20.06.1963. Det bemerkes at gjerdet også ville vært søknadspliktig etter dagens regler. Eiendommen er regulert til byggeområde for boligeri S-4220. Gjerdet er i strid med § 9 i reguleringsplanen for eiendommen, og avhengig av dispensasjon.Reguleringsplanenhar ingen byggegrense, og forbudet mot tiltak langs vassdrag i plan-og bygningsloven § 1-8 får derfor også anvendelse. Et gjerde regnes som et tiltak etter plan-og bygningsloven § 1-6 og omfattes av forbudet i plan-og bygningsloven § 1-8. Forbudet gjelder tiltak etter plan-og bygningsloven § 1-6 som ikke kan settes i verk nærmere sjøen enn 100-meter fra strandlinjen. Vassdrag er også inkludert i dette. Tiltaket er avhengig av dispensasjon, og søknadspliktig etter plan-og bygningsloven § 20-2 første ledd, jf. § 20-4.

Som vanlig har tomteeier to alternativer: Enten å rette seg etter pålegg og rive gjerdet før fristen går ut – eller sende inn byggesøknad om dispensasjon, som så skal behandles av PBE. Tomteeier gis også muligheten til å klage på vedtaket.

Naturvenforbundet i Oslo Vest og Oslo Nord har også gitt en merknad i saken.