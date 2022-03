Toalett i brann

Det rykkes torsdag kveld ut til en brann på et toalett på Skøyen togstasjon.

Publisert: 03.03.2022 kl 23:25

SKØYEN: «Det brenner i et toalett ved hovedinngangen til Skøyen togstasjon. Vektere er på stedet og sørger for at personer holder avstand. Nødetatene er underveis.»

Det skrev politiet på Twitter klokken 23.20 torsdag.

Ifølge politiet er det ikke meldt om at noen er kommet til skade.

Klokken 23.34 meldte politiet at brannen er slukket, og at den skal ha startet i en søppelbøtte.