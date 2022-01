To hundejorder er nå foreslått

Mange hundeeiere ønsker seg et inngjerdet friområde for hund. Bydelen fremmer to forslag til et slikt friområde.

Publisert: 10.01.2022 kl 13:40

VESTRE AKER: I mange år har det vært spørsmål om det er mulig å etablere et avgrenset hundejorde i bydelen med tilknytning til turmuligheter og kollektiv transport. Flere forslag har kommet inn til administrasjonen i Bydel Vestre Aker og nå har bydelsutvalget pekt ut to alternativer som skal vurderes. Under det siste møtet før jul gjorde bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker følgende vedtak:

Vestre Aker bydelsutvalg ser det som megetpositivt at bydelens beboere kommer med konstruktive forslag til etablering av friområde for hund i bydelen. I og med at det foreslåtte området ved Bogstad ansees som uegnet av Bymiljøetaten, har Vestre Aker bydelsutvalg følgende forslag til plassering av inngjerdet friområde for hund:



Huseby

1. Området vest for den Amerikanske Ambassaden, mot Sørkedalsveien. Jordet er i dag ikke i bruk, og blir ikke vedlikeholdt, og bydelsutvalget mener at dette er en positiv aktivitet i et område som ikke kan utnyttes til andre formål. Området ligger lett tilgjengelig med hensyn til kollektivtransport og bil, og i et tett befolket område med mange hunder.

VED ANBASSADEN: Jordet vest for den amerikanske ambassaden er også et alternativ for et fremtidig hundejorde. Google Maps

Voksen

2. Området nord for Voksen kirke, nord mot Bogstad. Dette området er lett tilgjengelig med kollektivtransport og bil, og ligger i tilknytning til flere turveier i området, og kommer ikke i konflikt med andre interesser.

Les også:

2019: Vurderer inngjerdete hundeområder, også i vest

2020: – Ville gjort livet enklere for veldig mange hundeeiere