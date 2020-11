Dag O. Hessens engasjement i mijødebatten spenner fra superlokalt til å omfatte hele verden. Nå ble han tildelt den gjeve Brageprisen og det to ganger.

Publisert: 27.11.2020 kl 14:09

RØA: Dag O. Hessens engasjement og kritiske lys rettet mot nedbygging av grøntområder, som for eksempel Husebyskogen er vel kjent. Han advarte blant annet bystyrets politikere på folkemøter om konsekvensene av utbygging i Husebyskogen. I år kom så boken "Verden på vippepunktet", som høstet fantastiske kritikker og som allerede har fått et 5. opplag med totalt 16 000 bøker.

Biologiprofessorens bestselgende bok "Verden på vippepunktet" fra Res Publica forlag, vant altså torsdag kveld Brageprisen i kategorien sakprosa. Og ikke nok med det. Han fikk også Brages Hederspris for 2020.

— Det er vanskelig å finne ord på sånne anledninger. Jeg tror det eneste som dekker det, er overveldende, sier Hessen til NTB.

- I en tid med overflod av informasjon trenger vi slike forskere og forfattere som på vitenskapelig grunnlag formidler kunnskap om viktige tema til et bredt publikum. Det er ikke bare en pris til Hessen og hans bøker, men en anerkjennelse av selve saken som han brenner for – nemlig kampen for miljøet, naturmangfoldet og klima, sier Halvor Finess Tretvoll som er redaktør for boken.

- At en bok om klima og artsmangfold kan bli en bestselger er utrolig gledelig. Hessens evne til formidling er enestående. At så mange har kjøpt og lest boka gir meg tro på at vi står overfor et vippepunkt også i folks engasjement for miljø og klima, sier forlagets salgs- og markedssjef, Gine Jonassen.

To priser

Begrunnelsen for årets tildeling er:

"Vinneren har flere sakprosautgivelser bak seg, og er en svært god formidler med evne til å opplyse og underholde. Språket flyter lett både i framstillinger av tyngre teoretisk stoff og i lettere anekdoter, sammenligninger og eksempler.

Boka får bred appell gjennom en vellykket balansegang mellom ulike syn. Den sammenfatter og tilgjengeliggjør et komplekst felt samtidig som den nyanserer den polariserte politiske debatten. Det hele gjøres med vitenskapelig forankring og respekt for meningsmotstanderne. Boka er tankevekkende og ytterst aktuell, og er skrevet med et uttrykkelig ønske om å engasjere sitt publikum og inspirere til handling."

Dag O. Hessen mottok også årets Hedersprisen, hvor det i begrunnelsen blant annet står:

"Brages hederspris tildeles en person eller institusjon som i kraft av sin gjerning som forfatter, oversetter eller i en annen rolle har bidratt til å øke utbredelsen av eller forståelsen for litteratur, eller til å høyne kvaliteten på norsk skriftkultur. Årets prisvinner er en viktig stemme i norsk offentlighet, og har i flere tiår bidratt til å bygge en bro mellom vitenskap og allmennhet. For å kunne videreutvikle et demokrati bygget på kunnskap, kritisk refleksjon og medvirkning, er vi som samfunn avhengig av at akademisk ansatte ved våre universiteter og høyskoler formidler sin forskning på måter som oppleves tilgjengelige for resten av befolkningen...."

